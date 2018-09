26. September 2018, 19:47 Uhr München heute Wiesnwirt mit falschem Umsatz / Kinder kommen schneller als Kitas / Falsche Polizisten

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Die Wiesn ist ein Event astronomischer Geldbeträge. 16 Tage lang wird München beherrscht von einem ökonomischen Wahnsinn, an dem sich kein Oktoberfestbesucher zu stören scheint. Dass die Mass in diesem Jahr nun die Elf-Euro-Marke geknackt hat, hat keinen nennenswerten Einfluss auf das Konsumverhalten gehabt, wurden doch am ersten Wiesn-Wochenende schon Hunderttausende Liter Bier getrunken.

Im letzten Jahr waren es während der gesamten Wiesn 6.1 Millionen Liter. Multipliziert man das mit den diesjährigen Preisen, kommt man ungefähr auf Einnahmen von 61.1 Millionen Euro. Allein durch das Bier.

Auch wenn die Wiesnwirte ihre Gewinne nicht öffentlich machen, kann man wohl von einem Durchschnittsgewinn von 1,2 Millionen Euro ausgehen. Dumm ist nur, wenn man der Stadt einen sechsstelligen Geldbetrag lieber vorenthält und dann auch noch dabei erwischt wird. Dieser Verdacht steht jetzt bei Wiggerl Hagn mit seinem Löwenbräufestzelt im Raum. Noch ist man bei der Stadtverwaltung darum bemüht, keine Irritationen zu erzeugen. Aber der Wiesn-Wahnsinn läuft ja auch noch. Wer weiß, was danach kommt.

Das Wetter: Viel Sonnenschein bei Temperaturen um 20 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Kinder kommen schneller als die Kitas In München gibt es viel mehr Betreuungsplätze als vor einem Jahr, aber noch mehr Bedarf. Trotz massiver Werbung und besserer Bezahlung fehlt noch immer Personal. Zum Artikel

Falsche Polizisten sollen Senioren um 700 000 Euro gebracht haben Allein im vergangenen Jahr sollen vermeintliche Beamte in München einen Schaden von 4,3 Millionen Euro angerichtet haben. Beim Prozess wird die perfide Masche der Betrüger deutlich. Zum Artikel

Münchner Flughafen: Kurze Sperrung am Terminal 2 Die Bundespolizei gab aber am Mittwoch kurz darauf via Twitter Entwarnung: Zwei Personen seien identifiziert und überprüft worden. Zum Artikel

NEUES VON DER WIESN

"Manche Leute tragen ein Monatsgehalt hin" Das Oktoberfest steht für Völlerei, Überfluss und sehr viel Geld. Wie wäre es, wenn für jede getrunkene Mass ein Euro gespendet würde? Aktivistin Liesl Weapon erklärt ihre Idee "Prostspenden". Zum Artikel

Nirgendwo liegen Knutschen und Kotzen so nah beieinander Das Hofbräuzelt auf der Wiesn ist das Epizentrum der Eskalation. Die Party ist ekelhaft und abstoßend, aber auch weltoffen und mitreißend. Zum Artikel

Bierbänke halten den wildesten Steh-Schunklern stand Allerdings hat das Holz natürliche Bruchstellen, der Standfuß kann sich wegdrehen. Doch wahrscheinlich ist das nicht. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Jutta Koether - Tour De Madame | 27.09. Museum Brandhorst Jutta Koether gehört zu den bedeutendsten Künstlern unserer Zeit. In ihrer aktuellen Ausstellung setzt sie sich mit sich selbst und der patriarchalen Kunst-Szene auseinander.

NachtEin.TagAus | 27.09. Harry Klein Zwischen Bummeltechno und Down Tempo - Pech & Schwefel und Wannda laden zum Tanz ein. El Moviemiento sorgt für feine Visuals und das Glück findet man auf dem Dancefloor.

Vernissage: nils jendri - "fading portraits" | 27.09. 404 page not found In einer Art Spiel fordern gesichtslose, verblassende oder über den Betrachter hinwegschauende Figuren dazu auf, näher betrachtet zu werden. Referenzen finden sich zur Street Art und der Wiener Moderne.

WÄHRENDDESSEN IM...

Landtagswahlkampf: Fresh, frech, CSU?

CSU-Politiker bemühen sich, junge Wähler mit jugendlichem Auftreten zu erreichen - etwa Partyminister Andreas Scheuer. Oder "I bims, der Charly"-Freller. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg