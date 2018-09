30. September 2018, 18:48 Uhr Wiesnwache Für die Leute da draußen

Wie der Polizist Joachim Hötzel nach 22 Jahren sein letztes Wiesnwochenende erlebte

Von Martin Bernstein

Nein, sein letztes Wiesnwochenende, sein letztes Wochenende im aktiven Polizeidienst überhaupt, hat Joachim Hötzel sich anders vorgestellt. "Glücklich sein bis zum Schluss", das will er, sagt er am Freitagnachmittag. 42 Jahre, elf Monate und 27 Tage ist er zu diesem Zeitpunkt bei der Münchner Polizei - genau so lange ist das zuvor städtische Präsidium an der Ettstraße staatlich. Hötzel war die ganze Zeit dabei, nachdem er am 1. Oktober 1975 als Praktikant angefangen hatte. Doch mit dem Präsidium hatte er nie so arg viel zu tun. Er ist ein "Schandi", wie man ihn sich ausmalt. Immer unterwegs, immer da, wo die Polizei gebraucht wird: auf den Straßen des Reviers, seines Reviers, der Altstadt. Und zur Oktoberfestzeit seit vielen Jahren auf der Wiesn, selbstverständlich. Selbstverständlich auch an den letzten drei Einsatztagen, selbstverständlich auch am 60. Geburtstag am Sonntag. "Glücklich sein bis zum Schluss...". Und dann, es ist etwa 22.10 Uhr am Freitag, dieser Notruf: Schlägerei im Augustinerzelt am Eingang N1, ein Mann schwer verletzt, Täter im Gewühl untergetaucht. Kurz vor Mitternacht dann die traurige Gewissheit, von der Polizei verbreitet via Twitter: "Der Mann ist trotz Reanimation verstorben."

Hötzel sitzt in diesen Stunden am Notruftelefon der Wiesnwache, wie seit zehn Jahren während des Oktoberfests. Er kennt viele der Anrufer, die Standlbetreiber, die Ansprechpartner in den Festzelten, die Leute von Rettungsdienst und Feuerwehr. Was wird dem Polizeihauptkommissar in diesen Minuten durch den Kopf gegangen sein? Vielleicht eines seiner Schlüsselerlebnisse aus 43 Dienstjahren. Eines, das lange zurückliegt, das sich Hötzel aber so eingebrannt hat, dass er am Freitagnachmittag davon erzählt. Weil so eine lange Zeit neben Höhen notwendigerweise auch Tiefen hat, ist es ein Erlebnis aus so einer beruflichen Tiefe. Ein stellvertretender Kommissariatsleiter hatte bemerkt, dass es dem jungen Kollegen nicht gut ging mit der Arbeit, die er tun musste. "Für wen arbeitest du?", fragte der Kriminaler den jungen Hötzel. "Für dich, für deinen Vorgesetzten oder...?" "Für die Leute da draußen", sagte Hötzel mit 27. Und er wird es wohl, mit 60 minus zwei Tagen, am Freitagabend wieder gesagt haben. Wird seinen Job am Notruftelefon mit all der Ruhe und Entschiedenheit gemacht haben, die andere ihm bescheinigen. Und er sich selbst auch. "Ich mach den Job nicht erst seit gestern", sagt Hötzel.

Für die Leute da draußen: Vielleicht hat Hötzel auch kurz daran gedacht, wer dem schwer verletzten Mann in diesen Minuten beisteht, was notfallmedizinisch zu tun ist. Der Polizeihauptkommissar ist selbst ausgebildeter Rettungssanitäter. Zwölf Jahre ist es her, da kollabierte die Adoptivmutter des Fernsehmoderators Enrico de Paruta, ausgerechnet während einer Polizeiveranstaltung. Die 84-Jährige wollte vor 400 Zuhörern schildern, wie sie Opfer von Trickbetrügern geworden war. Hötzel war sofort zur Stelle, stabilisierte sie, gab ihr Sauerstoff. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Am Sonntagnachmittag arbeitet Hötzel seinen Nachfolger am Notruftelefon ein. Danach, so hat er es sich vorgenommen, macht er die Runde übers Festgelände, besucht die, die er in insgesamt 22 Jahren auf der Wiesn kennengelernt und mit denen er zusammengearbeitet hat. Dann verabschieden ihn die Kollegen. Und dann ist Schluss. Er hätte noch ein Dienstjahr dranhängen können, wenn er gewollt hätte. Er wollte nicht. Es gibt so viel anderes, worum er sich kümmern möchte: die Ehefrau, die Enkel, die Hobbys, das Engagement beim Roten Kreuz. "Nutze die Zeit", habe er sich gedacht, sagt Hötzel. Und: "Es ist dann halt vorbei." Während er das sagt, merkt man ihm an, dass er das selbst noch nicht so recht fassen kann. Dass er von Montag an nicht mehr "für die Leute da draußen" arbeitet. Ein interessantes letztes Wiesnwochenende hat Joachim Hötzel sich gerne noch wünschen lassen am Freitagnachmittag, bevor er sich ans Notruftelefon gesetzt hat, aber eines, an dem nichts Schlimmes passiert. Dieser Abschiedswunsch ist unerfüllt geblieben.