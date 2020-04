Lese ich da richtig? Da sitzt die Stadt München auf einem Paket von 10 000 pfundigen Plakaten, in dem ein Münchner Großereignis angekündigt wird, das so nie stattfinden wird, und deshalb (oder trotzdem) in Bayerns Geschichte eingehen wird ("Was ist schon ein Wiesnplakat?" vom 23. April).

Kunst und Krempel zugleich! Mein Vorschlag für eine sozialverträgliche Verwendung dieses Schatzes: Zum Verkauf anbieten zum Stückpreis von zehn Euro (oder mehr, oder weniger) und den Erlös in einen Fonds geben zugunsten der kleinen Wiesn-Standlbetreiber, die eine harte Zeit zu überstehen haben. Übrigens, Briefmarkensammler wissen solche "Fehldrucke" durchaus zu schätzen - passt nur schlecht ins Album. Horst Himmel, München