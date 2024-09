Von Sarah Maderer

Bei der diesjährigen Wiesnbierprobe fühlt man sich in die Schulzeit zurückversetzt. Der Lehrer will ein Spiel spielen, die Klasse ist so aufgeregt, dass sie kaum die Spielregeln hört. Zum Glück hatte Andreas Maisberger, der Geschäftsführer des Vereins Münchener Brauereien und zugleich der Lehrer in diesem Szenario, ein Mikrofon. Zusammen mit den Braumeistern der sechs großen Münchner Traditionsbrauereien stellte er am Donnerstagabend im Wirtshaus am Bavariapark die diesjährigen Oktoberfestbiere vor.