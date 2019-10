König-Ludwig-Knödel

Die Münchner Knödelei, eines der kleinen Wiesnzelte, muss alle vier Jahre pausieren, weil dann wegen des Zentrallandwirtschaftsfests kein Platz für sie ist. In den anderen Jahren jedoch kreiert sie immer einen Spezialknödel, extra fürs Oktoberfest. In diesem Jahr gibt es den edlen König-Ludwig-Knödel zum Preis von 18,50 Euro. Ist ja klar, schließlich war vor exakt 150 Jahren Baubeginn für Schloss Neuschwanstein, und so ein Ereignis lässt sich die Knödelei natürlich nicht entgehen. "König Ludwigs Trüffelknödel", so heißt er ganz offiziell, sind zwei Semmelknödel mit schwarzen Trüffelspänen, serviert in einem Suppenteller mit breiten Goldrand und auf einem Ragout von Kalbfleisch mit schön sämiger Soße, leider auch mit etwas Trüffelöl versehen, was nicht jedem schmeckt. Die Krönung dazu ist aber eine Krone aus einer kurzgebackenen Kartoffel-Kräutermischung. Von Franz Kotteder