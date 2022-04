Schon jetzt heiß begehrt, aber noch nicht zu bekommen: Tische in einem Wiesn-Festzelt, hier das Augustiner.

Eine Agentur bietet Tische in den Zelten Augustiner, Bräurosl und Hofbräu an, obwohl noch gar nicht feststeht, ob das Oktoberfest dieses Jahr überhaupt stattfindet. So geht's nicht, entscheidet das Landgericht München.