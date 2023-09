Von Heiner Effern

Natürlich wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag persönlich das erste Fass anzapfen und damit das Oktoberfest eröffnen. Schließlich haben ihn die Münchnerinnen und Münchner zum obersten Stadtherrn gewählt. Für die zwei Volksfestwochen danach gibt es in der Stadt aber einen inoffiziellen Neben-Bürgermeister. Dessen korrekter Titel heißt Referent für Arbeit und Wirtschaft, doch während des Oktoberfests wird Clemens Baumgärtner (CSU) in München nur "Wiesn-Chef" genannt. Bei ihm laufen in der Verwaltung die Fäden für das größte Volksfest der Welt zusammen, und trotz aller Mühen merkt man: Er genießt das.