18 Festtage ohne jede Masken-Empfehlung: Warum das Oktoberfest 2023 besonders werden könnte - und was es so alles über München erzählt.

Von René Hofmann

Die Wiesn 2023, so viel steht schon fest, wird eine besondere werden: Sie dauert 18 Tage. Das ist das Maximum. Weil das Fest stets entweder am ersten Sonntag im Oktober endet oder am Tag der Deutschen Einheit (wie dieses Mal) und drei Samstage davor eröffnet wird, variiert seine Länge. Das größte Volksfest der Welt ist also gar keine feste Größe, sondern quasi skalierbar. Und dass es dieses Mal besonders überschäumend werden könnte, lässt sich ahnen.