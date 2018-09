21. September 2018, 19:51 Uhr München heute Wiesn-Liebesgeschichten / Aufräumprämie für Obikes / Eine furchtlose Frau

Von Sara Maria Behbehani

Wenn morgen um 12 Uhr Münchens Oberbürgermeister traditionsgemäß das erste Fass Bier ansticht, dann heißt es wieder einmal: O'zapft is! Und das Leben der Münchner wird für die kommenden Wochen vom Oktoberfest bestimmt.

Bei manchen so, dass sie nach immer neuen Fluchtmöglichkeiten suchen, um einer trunkenen, grölenden Menge zu entkommen. Bei anderen so, dass sie es kaum abwarten können, sich in ihre Tracht zu werfen und sich auf der Wiesn unter die fröhliche Menge zu mischen. Für diese Münchner werden die kommenden 16 Tage zum Fest.

Doch es gibt auch so manche Menschen, bei denen die Wiesn weit mehr als nur 16 Tage ihres Lebens bestimmt hat. Am und im Festzelt scheiterten schon Ehen. Andere wiederum nahmen ihren Anfang. Was also, wenn die nächste große Liebe in diesem Jahr am Weißbierkarussel auf Sie wartet? Meine Kollegin Jana Stegemann hat die schönsten Liebesgeschichten vom Oktoberfest gesammelt und aufgeschrieben. Wenn Sie Ihren Partner auch dort kennengelernt haben, dann erzählen auch Sie uns doch Ihre Wiesn-Liebesgeschichte. Die schönsten Einsendungen werden bei uns veröffentlicht.

Das Wetter: Das Wochenende startet mit Wolkenfeldern vor der Sonne. Es bleibt überwiegend trocken. Höchsttemperaturen bis 23 Grad.

Und apropos Wetter: Wenn Sie wissen möchten, wie das Wetter in den letzten 140 Jahren auf dem Oktoberfest war und welche Vorhersagen das für die diesjährige Wiesn zulässt, dann hat mein Kollege Thomas Anlauf alles über den Münchner Himmel während der fünften Jahreszeit für Sie zusammengefasst.

Eltern müssen 3,8 Millionen Euro Gebühren für Musikunterricht nachzahlen Zwei Jahre lang hatte die Stadt keine Rechnungen für den Besuch der städtischen Musikschule gestellt. Der Grund: technische Probleme. Zum Artikel

Aufräumprämie für Obikes Der Fahrradhändler Radlbauer gibt Kunden, die in seinen Läden ein Obike abgeben, teils 100 Euro Nachlass. Ob das zulässig ist, ist jedoch fraglich. Zum Artikel

Sanierung des Olympiastadions kostet 108 Millionen Euro Die Stadt muss die Arena erneuern, um sie weiter für Großveranstaltungen nutzen zu können. Die Kosten sind aber voraussichtlich niedriger, als zunächst geplant. Zum Artikel

Bayreuth: Im Fall Peggy tauchen ein Name und ein Verdacht auf

Ein 41-Jähriger gesteht, die Leiche der Neunjährigen weggeschafft zu haben. Er beschuldigt einen Mann, sie ihm übergeben zu haben. Den Namen hält die Polizei zurück. Vieles deutet aber darauf hin, dass Ulvi K. als angeblicher Täter genannt wurde. Zum Artikel

