Wie lange die weltweite Liste von unverstandenen Songs ist, sei dahingestellt. Fest steht: "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang steht definitiv drauf. Denn wer weiß denn heute noch, wenn er im Bierzelt "und draußen vor der großen Stadt, stehn die Nutten sich die Füße platt" grölt, dass die Band weiland einen gesellschaftskritischen Song aufgenommen hat? 1981 war das, die Stadt ging streng gegen die Prostitution vor, fast die ganze Stadt war ein "Sperrbezirk", in dem käuflicher Sex illegal war. Und die Spider Murphy Gang kritisierte mit ihrem Lied die Doppelmoral des ach so sauberen Millionendorfs München. In diversen Interviews hat Sänger Günther Sigl augenzwinkernd erzählt, "Rosis" Telefonnummer 32 16 8 habe es zwar nie in München gegeben, was die Band auch überprüft habe. Doch in anderen Städten gab es die Nummer durchaus - was zu allerlei Unfug verleitete.

Die Spider Murphy Gang hat den von Telefonstreichen Geplagten dann den Rufnummernwechsel gezahlt und Blumen zur Wiedergutmachung geschickt - lang ist's her. Nicht zuletzt wegen des Wortes "Nutten" lief der Song Anfang der Achtzigerjahre weder im Radio noch im Fernsehen, entwickelte sich dennoch zum Partyhit - und gehört 38 Jahre später immer noch zum festen Wiesn-Repertoire. Richtig geadelt haben ihn letztlich die Musiker der Metal-Band Metallica, als sie ihn 2018 bei ihrem Konzert in der Olympiahalle spielten. Das Publikum sang den Text auswendig mit - dass Bassist Robert Trujillo, der den Gesang übernahm, daran scheiterte, störte niemanden. "Hofbräuhaus" und "Skandal" brachte er noch einigermaßen heraus - und hörte sich halt so an wie Tausende andere Besucher von weit her, neben denen man Jahr für Jahr auf der Wiesn feiert und sich mit einem lauten "Skandaaaaaaal" zuprostet.