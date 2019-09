In jedem Jahr wieder versuchen unterschiedlich bekannte - und begabte - Musiker, heuer aber ganz sicher den Wiesnhit des Jahren zu komponieren, zu produzieren, zu lancieren. Das klappt so gut wie nie; das Lieblings-Oktoberfest-Lied scheint nach dem Zufallsprinzip gekürt zu werden. Nur ein Versuch war bislang erfolgreich - "Hulapalu" von Andreas Gabalier ist auf geradezu schamlose Weise auf Erfolg im Bierzelt hingeschrieben. Die Methoden sind nicht so schwer zu erkennen: 1. Keine lange Introduktion, sofort rein, in diesem Fall mit der Gröl-Zeile "Hodi odi ohh di ho di eh". 2. Die Struktur so einfach wie möglich: drei Teile, bei denen die übliche Unterscheidung in Strophe, Bridge, Refrain schwerfällt, zumal sie alle der gleichen Harmoniefolge unterliegen: a-moll, F-Dur, C-Dur, G-Dur. 3. Was den Text betrifft, schadet eine kleine Prise Anzüglichkeit nicht, zu explizit soll's aber bitte nicht sein - dass das Nonsense-Wort "Hulapalu" irgendwas mit Sex zu tun hat, ist klar. Wie viel aber und vor allem was, das kann sich jeder Hörer selbst zurechtfantasieren. 4. Dialekt schadet nicht, wegen Lokalkolorit. So hat der Kärntner Bua, dessen Œuvre gemeinhin der zu Unrecht sogenannten volkstümlichen Musik zugeschlagen wird, prototypisch gezeigt, wovon diese Richtung lebt: knallhart am Massengeschmack kalkuliert, musikalisch absolut belanglos, aber kompatibel mit jedem Promille-Wert über 0,5. Hat das Publikum diesen Zustand der Verzückung erreicht, ist es auch wurscht, dass Gabalier nichts dabei findet, mit rechtsextremen Symbolen wenigstens zu spielen, dass ihm Frauenfeindlichkeit und Homophobie vorgeworfen werden - Wiesnhit ist, wenn er im Bierzelt funktioniert.