Hier handelt es sich um einen Wiesn-Hit reinsten Wassers, könnte man sagen, wenn er nicht von Bier handeln würde. Er wurde auf dem Oktoberfest zum Schlager schlechthin, und er erfüllt zahlreiche Kriterien, die für einen Wiesn-Hit gelten: Er ist eingängig, Musik und Text sind von überschaubarer Raffinesse, und der Refrain - falls man davon bei insgesamt acht Worten Liedtext überhaupt reden kann - lässt sich auch noch im fortgeschrittenen Zustand der Trunkenheit mitsingen. Und nach Sinn und Logik fragen in einem Bierzelt ja sowieso die wenigsten. Lieber prosten sie voller Enthusiasmus einer Gemütlichkeit zu, wie sie in einem vollbesetzten, tobenden Festzelt ja eher weniger zu finden ist.

"Ein Prosit der Gemütlichkeit" besteht aus ebendieser Textzeile, die in aufsteigender Tonfolge einmal wiederholt und dann durch ein im Chor skandiertes: "Oans, zwoa, drei! Gsuffa!" beantwortet wird. Ein sehr klassisches Liedschema also, das der ausgerechnet in Chemnitz beheimatete Komponist und Chorleiter Bernhard Traugott Dietrich um 1898 herum für seinen Saufgesang verwendet hat. Der Wirt Georg Lang aus Nürnberg hat ihn damals auf der Wiesn eingeführt, in seiner Augustiner-Bierburg für 6000 Gäste, für die er erstmals auch eine Musikkapelle engagierte. Seither ist das "Prosit" alle Jahre wieder das meistgespielte Musikstück auf dem Oktoberfest, wie auch die alljährliche Hitliste der Verwertungsgesellschaft Gema ergibt. Verschwörungstheoretiker behaupten auch, in den Verträgen für die Musikkapellen auf der Wiesn sei festgeschrieben, wie oft das Lied anzustimmen sei. Denn angeblich fließen bei jedem "Gsuffa!" 50 Liter Bier pro 1000 Trinker im Zelt die Kehlen hinunter.