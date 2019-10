Auf der Wiesn findet der Tag langsam sei End' zu jeder Uhrzeit: "Fürstenfeld" von STS wird mittags, und abends gespielt; das Lied dürfte nicht nur eines der meistgespielten in den Zelten sein - sondern wahrscheinlich auch der dienstälteste unter allen Wiesnhits. 1984 erschien der Song auf dem Album "Überdosis G'fühl", es dauerte nicht lange, bis es die Volksfeste aller deutschsprachigen Lande erobert hatte. Wie alle guten Pop-Songs lebt auch dieser von seiner Uneindeutigkeit: Die Leute vom Land konnten mitfühlen mit dem armen Steirer Bua, der in der großen Stadt Wien die Welt nicht mehr versteht - die "Stoderer" konnten sich lustig machen über das Landei und seine Verstörung darüber, dass in urbanem Zusammenhang Frauen mit schwarzen Lippen und grünen Haaren anzutreffen sind. Welche Version die drei Herren Steinbäcker, Timischl und Schiffkowitz letztlich gemeint haben, hüten sie als ihr gutes Geheimnis - immerhin haben Fürstenfeld und ihre anderen Erfolge ihnen den Ausstieg aus der an anderer Stelle besungenen Hektomatik-Welt ermöglicht. Sowieso wollten STS immer so etwas sein wie die österreichischen Crosby, Stills & Nash, was sie in ihren besten Momenten annähernd erreicht haben. Dass ihr größter Hit mit dem Baritontuba-Solo am Ende eine Brücke vom Gitarren-Folkpop zur abendländischen Blasmusik schlägt - das ist eine hübsche Pointe der volkstümlichen Art.