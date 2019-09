Der Münchner Rapper Ron Foto ist nicht nur erfahren, was die Wiesn angeht. Er kennt auch jede Menge US-amerikanischer Serien, in denen der nordamerikanische Malz-Likör in 40 oz.-Flaschen verkauft wird, in 1,183-Liter-Flaschen also. Darum weiß Ron Foto, dass die Mass nicht das Maß aller Dinge ist.

Prompt erkennt ein auf Krawall gebürsteter Rapper die Möglichkeit, mit einem von der Schlachthofbronx produzierten Wiesn-Hit klarzustellen, wer der Platzhirsch mit dem größten Geweih ist. Also stellt sich "der Mann aus Männern", wie er sich selbst beschreibt, dem Songtitel nach mit einer "Augustiner 40 Ounce" ins Hacker-Zelt. Nun wird man in diesem kaum einen Song spielen, der das Bier der Konkurrenz lobt. Umgekehrt dürfte es aber auch der Konkurrenz nicht schmecken, dass Ron Foto mit ihrem Bier lieber im anderen Bierzelt feiert. Und die anderen Brauereien, die gar nicht erwähnt werden, haben erst Recht kein Interesse daran, dass in ihren Festzelten ein Song gespielt wird, in dem noch dazu allen dort bewährten "Trachtenhallus" und "Brauchtumspsychosen" zum Trotz behauptet wird, dass die echten Münchner Jogginganzüge tragen. Und erst recht keine "Lederhosen aus recycelten Deorollern".

Kurz: Mit seinen pointierten Spitzen auf den Wiesn-Wahnsinn hat der geplante Wiesn-Hit schon verloren gehabt, bevor die Schlachthofbronx ihn so mitreißend aufbereitet hatte. Mit einem dem Mainstream abgeschauten Beat, der die Schlachthofbronx einmal mehr wie Kirmestechno klingen lässt, der aber weit davon entfernt ist, Kirmestechno zu sein. Nachzuhören leider wohl eher selten im Bierzelt, aber immerhin im Internet auf Youtube.