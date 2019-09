Dass dieser Wiesn-Hit schon sehr, sehr alt sein muss und womöglich schon 1810 beim allerersten Oktoberfest zum Einsatz gekommen ist, kann man schon aus dem Liedtext herauslesen. Finden sich darin doch als Antwort auf die Frage: "Wos gibt's denn heit auf d'Nacht?" die schönen Zeilen: "Do wissat i wos Feiners, von a toten Sau a Schweiners, aber heit gibt's a Rehragout, a Rehragout auf d'Nacht!" Es entstand mithin zu einer Zeit, als Wildfleisch günstig herging und das Kilo Schweinefleisch noch nicht industriell produziert wurde und billiger war als ein Kilo Tomaten - mithin eine teure Delikatesse.

Unverändert blieb jedoch die Beliebtheit dieses klassischen Boarischen (also einer Polka im Zweivierteltakt), vor allem natürlich auf der Oiden Wiesn im Festzelt Tradition, im Herzkasperlzelt und im Volkssängerzelt Zur Schönheitskönigin. "So fünfmal am Tag wird's gespielt", sagt Wirt Peter Reichert, selbst ein begeisterter Musikant, "und deshalb haben wir auch ein Rehragout auf der Karte, mit Hauberlingen!" Wieder etwas, was heute kaum noch einer kennt: Hauberlinge sind ein Schmalzgebäck aus Hefeteig, das man früher anstelle von Knödeln oder Kartoffeln zu Speisen mit viel Soße aß.

Überhaupt handelt es sich offenbar um ein recht kulinarisches Musikstück. Denn Tantris-Küchenchef Hans Haas, der mit seinem Team auch gerne auf die Wiesn geht, hat das "Rehragout" als Klingelton auf seinem Handy. Der Spitzenkoch Eckart Witzigmann hat das vor Jahren mal in seiner Kolumne in der österreichischen Tageszeitung Kurier verraten. Die Frage: "Ja, wos gibt's denn heit auf d'Nacht?" dürfte für das Tantris damit aber auch noch nicht erschöpfend beantwortet sein.