"Mpf dada dam, mpf dada dam!" Wenn der Bayerische Defiliermarsch wirklich die inoffizielle Nationalhymne Bayerns ist, wäre das deren noch inoffiziellerer, aber nichtsdestoweniger in allen Herzen verankerter und von allen Zungen jederzeit abrufbarer Text. Man muss nur in den Bierzelten aufpassen: Wann immer die signalartigen Akkordbrechungen ertönen, formen die Münder ein "Mpf dada dam, mpf dada dam!" nach dem anderen, und die Zecher sind der Seligkeit so nahe, wie das nach Maßgabe der Umstände nur angehen mag.

Der Bayerische Defiliermarsch, der unter der Signatur AM II, 246 in die preußische Armeemarschsammlung eingegliedert wurde, stammt von dem weiland Königlich Bayerischen Musikmeister Adolf Scherzer. Ein anderer bayerischer Militärmusiker, Peter Streck, hielt es für das Ziel der Militärmusik, "der seelenvolle Ausdruck alles dessen" zu sein, "was in den verschiedensten Momenten des menschlichen Lebens die innerste Tiefe des Gemüthes bewegt", und dadurch den Krieger zur freudigen Erfüllung seines Berufes zu animieren. Dem zweiten Teil dieser Vorgabe dient der Bayerische Defiliermarsch schon lange nicht mehr, aber dass bayerische Gemüther sich in ihm abgebildet sehen, darf man nach wie vor annehmen.

Die witzigste Bearbeitung des Defiliermarschs stammt von Paul Hindemith. Im vierten Satz des Bratschenkonzerts (Kammermusik Nr. 5 op. 36/4) treibt er mit dessen Motiven einen Jux, wie er umwerfender nicht denkbar ist. Was wäre das für ein Ereignis, wenn die Kapelle Schwarzfischer dieses Stück ins Schottenhamel-Zelt brächte, und zwar mit Tabea Zimmermann als Solistin!