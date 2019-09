New York, New York

Jazziges verirrt sich selten ins Wiesn-Musikprogramm. Selbst Swing, der Pop der Dreißiger- und Vierzigerjahre, ist mit seiner leicht versetzten Rhythmik eher zu komplex für das eisern auf eins und drei ausgelegte Mitklatsch-, Mitsing- und Mitschunkel-Konzept der Zeltbeschallung. Eine Ausnahme freilich gibt es: "New York, New York". Dass der Song ein Dauerbrenner auf dem Oktoberfest wurde, passt zu seinem Charakter als "Longseller" - am Anfang war er nämlich kein Hit. Fred Ebb (Musik) und John Kander (Text) komponierten ihn 1977 als Titelsong für den gleichnamigen Film von Martin Scorsese. Liza Minnelli sang ihn in dem in der Jazzszene der Vierzigerjahre angesiedelten "Film-Noir-Musical" (wie Scorsese sein Werk bezeichnete) als großes Finale. Trotzdem kam er zunächst weder in die Charts noch auf die Nominierungsliste für den Oscar.

Erst als Frank Sinatra ihn 1978 als "signature song" in sein Live-Programm aufnahm und ihn zweimal auf Platte einspielte, entwickelte sich das Lied zur inoffiziellen Hymne der Stadt New York, die international ausstrahlte. Seit den Achtzigerjahren etwa lässt die Lufthansa den Song bei jedem Landeanflug auf den JFK-Airport erklingen.

Auf der Wiesn hat man ihn vermutlich zuerst für die amerikanischen Gäste ins Programm genommen, aber weil auch die heimischen Besucher die dam-dam-dadidam, dam-dam-dadidam-Melodie mit dem fulminanten Refrain so gerne mitschmetterten, sonnt man sich bis heute damit im Glanz der Weltmetropole. Vielleicht könnte man den Einsatz noch verfeinern, so wie einst die New York Yankees: Die beschallten nach jedem Spiel das Stadion damit, nach einem Sieg in der Version von Frank Sinatra, nach einer Niederlage in der von Liza Minnelli.