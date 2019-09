Im Herzkasperlzelt hat es das homoerotische NDW-Liebeslied in neuem Gewand zum Bierzelt-Hit gebracht

Sieben-Bier-Bisexualität nennt es der Autor Max Goldt, wenn bekennende Heterosexuelle infolge zunehmender Alkoholisierung sämtliche Ressentiments gegen gleichgeschlechtliche Berührungen vernachlässigen. Dann liegen sich ganze Rockerbanden und Fankurven beinahe schon knutschend in den Armen oder vervollkommnen den Bruderkuss, wie ihn einst die Generalsekretäre Breschnew und Honecker so vorbildlich zu inszenieren wussten. Ob der Stärke des Wiesnbiers und einer größeren Maßeinheit als der, die Goldts Wortschöpfung im Sinn hatte, reichen freilich weniger Gläser, um in den hiesigen Festzelten entsprechende Berührungsängste abzubauen. Alles andere würde wahrscheinlich auch zu einer Sieben-Bier-Asexualität führen.

Bis dahin aber grölen im Herzkasperlzelt seit Jahren schon auffallend viele Menschen plötzlich begeistert das homoerotische Liebeslied "Der Räuber und der Prinz" der Neuen-Deutschen-Welle-Band Deutsch-Amerikanische-Freundschaft mit: "Doch einer von den Räubern liebte diesen Prinzen. Ich liebe diesen Prinzen! Ich liebe dich, mein Räuber." Lange, bevor die italienischen Rockmusiker Angela Baraldi und Massimo Zamboni diesen DAF-Hit aus dem Jahr 1981 für ihre 2018 erschienene NDW-Hommage "Sonata A Kreuzberg" entstaubten, hatten die Landlergschwister ihn nämlich schon für ihre Wiederbelebung einer traditionellen Musik in ein bairisches Gewand gekleidet. In diesem Gewand gerät er im Herzkasperlzelt zu einem Wiesn-Hit, zu dem sogar nüchterne Bedienungen tanzen. Was auch hübsch ist, zumal Trunkenheit als Aphrodisiakum maßlos überschätzt wird.