Kaum war die Rockballade "Cordula Grün" des Wiener Songwriters Johannes Sumpich alias Josh im Sommer 2018 auf dem Markt, wurde sie im Radio rauf und runter gedudelt. Der Refrain hat dermaßen Ohrwurmpotenzial, da wunderte es nicht, dass der Song auch der Wiesn-Hit des vergangenen Jahres wurde - und auch dieses Jahr immer und immer wieder von Tausenden Kehlen mitgegrölt wird. Das mag am Text liegen, in dem alles drin ist, was so manchem Wiesnbesucher auch liegen dürfte: Tanzen, Biertrinken, Ehebruch, das alles schön einfach zusammengereimt - Grün/tanzen geseh'n, Grün/gern wiederseh'n, und so weiter. Dazu lebt der Text von vielen Wortwiederholungen, die auch die Besoffensten noch gut rausbringen. Zudem sind die Moll-Akkorde des Refrains einer bierseligen Stimmung durchaus zuträglich, man liegt sich in den Armen und kann im Viervierteltakt schön hin und her wackeln. Dass Josh mit "Cordula Grün" einen Bierzelt-Kracher landen würde, dürfte ihm nicht bewusst gewesen sein. Er habe ein Lied über "Farben und Mädchen" schreiben wollen, verbreitete der Sänger. Das hat ihm übrigens ein auf Ballermann-Sound spezialisierter DJ nachgetan und das Lied "Cordula Blau" herausgebracht, in dem es weniger romantisch zu-, dafür recht explizit zur Sache geht. Bisher hat es dieser Malle-Quatsch noch nicht zum Wiesn-Hit geschafft. Aber vielleicht ist das nur eine Frage der Zeit.