Wären Wiesnhits Filme, dann hätten wir es hier mit großem Kino im Breitwandformat zu tun. Denn "Sweet Caroline", der Klassiker aus dem Jahr 1969 von dem großen amerikanischen Songwriter Neil Diamond, baut sich langsam auf wie eine ausgedehnte Kamerafahrt über einen amerikanischen Highway, steigert sich gemächlich, steigt dann jubilierend hoch bis zum beinahe strahlenden ersten Höhepunkt im Refrain. Und dann noch mal von vorne. Manche sagen gar, das sei kein klassischer Spielfilm, sondern ein besserer Softporno. Mag man so sehen, schließlich wimmelt's im Text ja nur so von Berührungen.

Vor fast zehn Jahren wurde "Sweet Caroline", 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, zum Wiesnhit. Schuld daran war DJ Ötzi, als Songschreiber ("I bin so schön, i bin so toll, i bin der Anton aus Tirol") ein wesentlich kleineres Licht als Neil Diamond. 2009 nahm er für die Après-Ski-Saison eine Coverversion von "Sweet Caroline" auf, die in etwa ebenso erfolgreich wurde wie 2000 sein Cover des Bruce-Channel-Klassikers "Hey! Baby", das ebenfalls zum Wiesnhit wurde. Neil Diamond dürfte das entspannt sehen, er ist Schlimmeres gewöhnt. Schließlich hat sogar Dustin The Turkey (zu Deutsch: Dustin, der Truthahn) "Sweet Caroline" nachgespielt. Und Dustin ist eine Truthahnpuppe aus dem irischen Kinderfernsehen, die mal für Irland im Grand Prix antrat. Dann schon lieber Bierzelt!