Auf übrig gebliebenen Oktoberfest -Wertmarken sitzenzubleiben, das muss nicht sein. Wer das Gelände dieses Jahr frühzeitig verlassen musste, gar nicht erst betreten konnte oder einfach nicht dazu gekommen ist, bekommt eine zweite Chance: Die Gutscheine verfallen nach dem Oktoberfest nicht, zumindest nicht direkt und nicht sofort. Biermarken und Hendlgutscheine können in den folgenden teilnehmenden Münchner Gaststätten und Biergärten eingetauscht werden.

Armbrustschützen-Festzelt (bis 31. Oktober 2025)

Ayinger in der Au, Mariahilfplatz 4, 81541 München

Ayinger Bräustüberl, Münchner Straße 2, 85653 Aying

Augustiner-Festhalle (bis 1. November 2025)

Augustiner Stammhaus, Neuhauser Straße 27, 80331 München

Eine Reservierung vorab ist erwünscht mit dem Vermerk „Wiesngutscheine“ unter der E-Mail-Adresse willkommen@augustiner-restaurant.com.

Boandlkramerei (bis 31. Oktober 2025)

Übrig gebliebene Gutscheine können mitsamt einer Kopie der Originalrechnung und mit Angabe der Kontonummer an die folgende Adresse zurückgeschickt werden: H. u. P. Schöniger GmbH, Aunkofener Siedlung 1, 93326 Abensberg. Der Betrag wird dann zurücküberwiesen.

Bräurosl (bis 30. November 2025)

Stammhaus Donisl am Marienplatz, Weinstraße 1, 80333 München

Nicht verbrauchte Verzehrgutscheine werden einmalig pro Bestellung gegen Vorlage der Gutscheine samt Originalrechnung im Wiesn-Büro (Thiereckstraße 4, 80331 München) bargeldlos erstattet.

Festzelt Tradition (bis 30. November 2025)

Ratskeller, Marienplatz 8, 80331 München

Schnitzelwirt im Spatenhof, Neuhauser Straße 39, 80331 München

Fischer Vroni (bis 31. Oktober 2025)

Stand der Fischer-Vroni auf der Auer Dult (Kirchweihdult)

Alternativ können Wertmarken bis zum 31. Oktober 2025 durch den Kunden einmalig pro Bestellung gegen Vorlage der Gutscheine mit der originalen Rechnung im Wiesnbüro (Fischer-Vroni, Karl Winter OHG, Konradistraße 8, 81543 München) abgegeben und rückerstattet werden. Es wird um die Verwendung des Rückgabeformulars gebeten.

Hacker-Festzelt (bis 31. Oktober 2025)

Gasthof zum Wildpark, Tölzer Straße 2, 82064 Straßlach

Der Gasthof öffnet von Montag bis Samstag. Um Reservierung wird gebeten unter 08170/99620. Dies gilt für alle Gutscheine des Hacker-Festzelts. Geschenkgutscheine und Brauereigutscheine verlieren ihre Gültigkeit.

Hofbräu-Festzelt (bis 17. November 2025)

Hofbräukeller am Wiener Platz, Innere Wiener Straße 19, 81667 München

Käfer Wiesn-Schänke (bis 31. Dezember 2025)

Nicht verbrauchte Wiesn-Gutscheine können nach Rücksprache im Reservierungsbüro der Käfer Wiesn-Schänke für Feinkost-Käfer-Gutscheine eingelöst werden.

Kufflers Weinzelt (bis 31. Oktober 2025)

Seehaus im Englischen Garten, Kleinhesselohe 3, 80802 München

Sedlmayr, Westenriederstraße 14, 80331 München

Löwenbräu-Festzelt (bis 31. Oktober 2025)

Hirschau im Englischen Garten, Gyßlingstraße 15, 80805 München

Die Gutscheine sind einlösbar an allen Wochentagen bei schönem Wetter, wenn der Biergarten geöffnet ist, und im Gourmet-Restaurant im Englischen Garten „1804“, geöffnet Mittwoch- bis Samstagabend; Reservierung wird erwünscht unter www.1804muc.de.

Akzeptiert werden nur die Marken des Löwenbräu-Festzeltes mit der Aufschrift: Löwenbräu-Festzelt, Festwirte Stephanie & Lukas Spendler.

Marstall-Festzelt (bis 31. Dezember 2025)

Leger am Dom, Kaufingerstraße 24 (Eingang Liebfrauenstraße), 80331 München

Ochsenbraterei (bis 31. Oktober 2025)

Michaeligarten, Feichtstraße 10, 81735 München

Wirtshaus Franz Xaver, Linienstraße 93, 82041 Oberhaching

Die Gutscheine können vom 9. Oktober an zu den regulären Öffnungszeiten der Wirtshäuser eingelöst oder jeweils für original Ochsenbraterei Ochsenfleisch und Ochsenfleisch-Wurstwaren eingetauscht werden (vakuumiert oder tiefgefroren), jeweils Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Kugler Alm, Linienstraße 93, 82041 Oberhaching

Hopfengarten, Siegenburger Straße 43, 81373 München

Zum Flaucher, Isarauen 8, 81379 München

In den Biergärten können die Gutscheine vom 6. Oktober an bei Biergarten-Witterung eingelöst werden, sowie im Ochsenbraterei Imbiss am Elisabethmarkt (Stand 23, Elisabethplatz 20, 80796 München).

Paulaner-Festzelt (8. bis 31. Oktober 2025)

Nicht verbrauchte Bier- und Essenszeichen können ausschließlich vom Käufer – nicht über Dritte – im Büro der Winzerer Fähndl Pongratz GmbH (Fürstenfelder Straße 7, 5. Stock, 80331 München), Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, zurückgegeben werden. Danach erfolgt eine Erstattung des Betrages.

Schottenhamel-Festhalle (bis 31. Oktober 2025)

Schlosswirtschaft Schwaige Nymphenburg, Schloss Nymphenburg 30, 80638 München

Eli Schwabing, Elisabethplatz 20, 80796 München

Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81543 München

Emmeramsmühle, St. Emmeram 41, 81925 München

Schützen-Festzelt (bis 31. Oktober 2025)

Löwenbräukeller, Stiglmaierplatz, Nymphenburger Straße 2, 80335 München

Schützenlisl-Festzelt (bis 31. Oktober 2025)