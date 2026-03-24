Den Heizlüfter wird Shari Oppong nach dem Umzug sicher nicht vermissen – obschon das Gerät, das wie ein treuer Hund direkt zu ihren Füßen liegt, „eine meiner besten Anschaffungen war“, sagt die 33-Jährige. Sie steht an diesem Vormittag in ihrem Saftstandl auf dem Markt am Wiener Platz inmitten von Kisten voller Orangen, Zitronen und anderer Früchte. Durchs Fenster lugt die Sonne herein, doch im Winter sei es hier drin eisig gewesen, sagt Shari Oppong und blickt auf den Heizlüfter. „Da musste ich in Moonboots arbeiten, weil die Kälte aus dem Boden gekommen ist.“ Was freilich kaum verwundert, denn die Stände auf dem Lebensmittelmarkt in Haidhausen stammen größtenteils aus der Nachkriegszeit und sind entsprechend ramponiert.
Große SanierungNach 20 Jahren hitziger Debatte: Jetzt wird auf dem Wiener Platz renoviert
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Die Holzbuden auf dem beliebten Platz in Haidhausen werden einer „Großreparatur“ unterzogen. Was dort geplant ist – und wo die Händler in der Zwischenzeit unterkommen.
Von Patrik Stäbler
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