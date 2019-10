Richard Kirchlechner (rechts), organisiert seit Jahren das Semestertreffen im Ratskeller am Marienplatz. Von 49 Kommilitonen sind noch 39 am Leben. Zwei sind verschollen. Und von den drei Frauen ist keine da.

Große Geschichten werden nicht alt, und darum beginnt Richard Kirchlechner den Abend mit einer Erinnerung. Er räuspert sich, stützt die Hände auf dem Tisch ab, sein Bein trägt nicht mehr so gut. Dann steht er. Stühle knarzen. Sie schauen ihn jetzt alle an, ihren Richard, der in Mathe ständig abgeschrieben hat.

"Vor ziemlich genau sechzig Jahren", beginnt Kirchlechner, "an einem Montag, standen wir alle in einer Reihe, um uns an der TU einzuschreiben. Drei Frauen und 46 Männer, allesamt Teenager. Und aus jedem ist etwas geworden. Keiner ist ausgeflippt oder ausgestiegen, nach Teneriffa oder so." Am großen Tisch im Ratskeller fangen sie an zu klatschen, die Teenager von damals, die mittlerweile Senioren geworden sind.

Am 2. November 1959 haben Richard Kirchlechner, heute 79, und seine Kommilitonen mit ihrem Chemiestudium an der TU in München begonnen. Seitdem treffen sie sich alle zwei Jahre in München zum Semestertreffen, erzählen sich Geschichten von damals, von heute, und wenn man sie sich anhört, versteht man erst, wie lange 60 Jahre sind.

Freitagabend. Im Ratskeller riecht es nach Bier und Bratensoße. Karl Baur, 83, trägt eine Krawatte und ein Hörgerät, er spricht leise. Vor ihm steht ein Teller mit Spätzle. Baur hat das erste Treffen organisiert, im Spatenhaus, 25 Jahre nach Studienabschluss. Er weiß noch genau, wie er ins Sekretariat lief für anorganische Chemie und nach der Namensliste fragte. Wie lange es gedauert hat, im Telefonbuch die Adressen zu suchen, die richtigen. "Es wohnten damals ja alle noch bei den Eltern", sagt er. "Also habe ich Briefe an die Eltern geschrieben, und die mussten das dann erst weitergeben."

Baur war neugierig damals. Was aus dem Adi und dem Siegfried und all den anderen geworden ist, mit denen er im Labor stand, ohne Abzug, Quecksilberseen auf dem Tisch. Wäre heute undenkbar, sagt Baur und schöpft Spätzle nach, ein paar nur. "Heute ist immer alles gleich furchtbar giftig."

Im Praktikum standen sie im Labor und spielten Stierkampf mit einem spanischen Studenten

Vielleicht muss man auch mal in den aktuellen Stundenplan schauen, um zu verstehen, was sich alles verändert hat in 60 Jahren. Kirchlechner setzt sich wieder ans Tischende und beugt sich nah über den Stundenplan des aktuellen Bachelorstudiengangs Chemie. Seine Brille berührt fast das Papier. "Biochemie", steht da. Gab es nicht, sagt Kirchlechner. "Toxikologie und spezielle Rechtskunde für Chemiker." Gab es auch nicht. Vielleicht hätte sich Adi Bauer, 80, sonst auch nicht die Hände mit Aceton gewaschen, und als sie dann plötzlich sehr kalt wurden, benutzte er eben Benzol. Dann waren sie wieder warm. Keine Toxikologie also. Dafür mehr Mathematik und mehr Mineralogie und viel längere Praktika, sagt Kirchlechner. Furchtbar langweilig waren die. Darum standen sie oft auch einfach mal zwischen den Laborreihen und spielten Stierkampf mit Gonzales, einem spanischen Studenten. Auch so eine Geschichte.

Es gibt an diesem Abend aber auch die stillen Momente, abseits der großen Erzählungen. Zum Beispiel, als Adi Bauer in seiner Hosentasche kramt und eine Handvoll Tabletten herausholt. Robust musste man damals sein fürs Studium, sagt er. "Das klingt ein bisschen arrogant, aber ein Chemiker kann alles." Dann zählt er auf. Opiate. Voltaren dispers. Voltaren resinat. "Ich bin nimmer so gut beieinander", sagt er zu einem Kommilitonen. "Die Hüfte."

39 Kommilitonen sind noch am Leben, zwei sind verschollen. Einer ging mal nach Brasilien, kam aber wieder. Einer zog nach Essen und wohnt da bis heute. Der Rest zog von zu Hause aus und in Bayern um. Die Frauen heirateten - und mehr wissen sie hier in der Männerrunde auch nicht. Kirchlechner hat alle Details in einer Tabelle dokumentiert. "Studienfreunde" steht darüber.

Die Geschichten haben sich verändert über all die Jahre, weil sich auch die Themen veränderten. Zuerst ging es um die Karriere, die Publikationen, den Doktortitel. Dann kamen die Frauen. Die ersten Kinder. Die Enkelkinder. Und jetzt die Hüfte.