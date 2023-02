Von Philipp Crone

Susanne Wiebe fällt auf, wohin sie auch kommt. So war es schon immer. Ob durch ihren knalligen Lippenstift, ebensolche Kleider oder auch ihren Hang zu klaren Aussagen, in diesem Fall über die aktuelle Mode der Münchnerinnen und Münchner und die zu Ende gegangene Münchner Stoffmesse. Die 67-jährige Designerin begleitet diese Stadt und ihre Kleider als feste Größe seit Jahrzehnten. Sie hat dabei auch schon alles erlebt, finanzielle Misserfolge bis hin zu einer Taschenpfändung während der Opernfestspiele sowie umjubelte Modenschauen. Ihre Defilees waren zeitweise begehrte Gesellschaftsevents. Und sie hat schon vor langer Zeit verbunden, was heute in der Branche sehr verbreitet ist: Mode und Kunst. Auch jetzt aktuell wieder.

Frau Wiebe, Sie machen in Ihrem Atelier gerade wieder eine Ausstellung und verkaufen Kunst. Warum?

Weil es funktioniert. Die Leute rennen mir die Bude ein. Es ist manchmal eine verrückte Mischung, und trotzdem sieht man oft den Bezug zu den Kleidern. Ursprünglich hat sich das ja privat ergeben. Ich war mit Bachmayer 18 Jahre zusammen.

Dem 2013 verstorbenen Münchner Künstler Hans Bachmayer.

Ich habe ihn kennengelernt, als meine Firma gerade den Bach runterging, und bei unserem ersten Gespräch sagte ich zu ihm: Ich möchte mal die Abgründe hinter der Maske der Schönheit zeigen. Daraus ist im Marstalltheater eine Performance entstanden. Es gab wunderbare Kritiken und einen Katalog mit Kleidern und Masken.

Detailansicht öffnen Vernissage mit Werken von Hans M. Bachmayer bei Susanne Wiebe. (Foto: Susanne Wiebe /Gedenkausstellung Hans Bachmayr/privat)

Ist Mode nicht auch Kunst?

Nein. Ich würde Mode nie als Kunst bezeichnen.

Warum?

Mode ist ein eigener Stil, es ist vielleicht eine angewandte Form von Kunst. Ich würde aber über mich, wenn ich ein Kleid mache, nicht als Künstlerin Wiebe sprechen oder denken.

Und die Zeichnungen zu Ihren Entwürfen?

Ja, klar, vielleicht könnte ich mich auch als Künstlerin sehen, aber ich tue es nicht. Kunst ist doch immer was mit einem gegenseitigen Bezug. Mode aber ist Vergänglichkeit, Oberfläche, und sie hat ein verdammt schlechtes Image, gerade in Deutschland, da wird sie einfach nicht ernst genommen.

Inwiefern nicht ernst genommen?

Dass Mode auch wichtig ist. Hier herrscht eher die Einstellung, dass man das nicht braucht. Wenn man jetzt gerade zu den Fashion-Shows nach Paris schaut, machen alle möglichen Künstler etwas mit Modehäusern. Das ist der Riesentrend derzeit. Da hat Mode einen ganz anderen Stellenwert.

Detailansicht öffnen Mit Mode zeigt mann/frau, wer man ist. (Foto: privat)

Warum gibt es diesen Trend?

Weil der Mode die Ernsthaftigkeit fehlt. Es wird immer noch mehr und mehr, wird immer beliebiger und belangloser, da muss ein Rückgrat rein, eine Ernsthaftigkeit. Und das ist die Kunst. Dann kriegt man auch die kulturell interessierten Leute wieder. Das merke ich zum Beispiel in Salzburg. Warum bin ich dort so viel und mache Ausstellungen?

Weil?

Weil dort so viel Kulturinteresse besteht und die Leute einen anderen Zugang zu Stil haben. Während der Festspiele ist das eine so flirrende Stadt. Sonst ist sie ja todlangweilig, aber einmal im Jahr... Die Leute merken, dass ein Kleid wie eine zweite Haut ist, die Identität mitträgt und prägt. Dass ich mich durch ein Kleid codiere und zeige, wer und wie ich sein möchte. Davon ist niemand frei. Und wenn ich Kleidungsstücke habe, die einen eigenen Stil haben, kann ich mich sehr viel mehr und besser in eine bestimmte Richtung akzentuieren. In Salzburg gibt es sehr viel mehr Menschen als hier, die durch die Mode ihre Individualität unterstützen wollen.

Mode versucht, sich durch die Kunst also aufzuwerten?

Klar. Es ist ein totales Upgrade, die Sehnsucht nach mehr Bestand. Das war schon bei Coco Chanel oder Elsa Schiaparelli so, die mit Dalí und Picasso zusammengearbeitet haben. Aber es funktioniert auch nicht immer. Die Kunst kann der Mode auch schaden, wenn sie in Konkurrenz zu ihr tritt.

Wie steht es denn um München und die Mode? Immerhin hatte die Stadt mit der Modewoche vor Jahrzehnten mal eine der größten Modebühnen des Landes.

Gerade fand in München die Stoffmesse Munich Fabric Start statt. Eine der führenden europäischen Stoffmessen, mittlerweile größer als Paris. Von Trend- und Farbgebung her absolut richtungsweisend. Aber das findet in der Öffentlichkeit keine Wahrnehmung. So steht es um München und die Mode.

Was sind denn die Trends?

Weiter und immer noch mehr Nachhaltigkeit. Und für den Sommer kommen sehr starke Farben, Neonfarben zum Beispiel.

Kommt Ihnen entgegen.

Absolut. Pink und Orange, meine Farben. Und extrem viel schlichtes Schwarz und rasante Schnitte.

Detailansicht öffnen Pink, Orange - Susanne Wiebe, hier 2014 in ihrem Schwabinger Atelier, mag knallige Farben. (Foto: Stephan Rumpf)

Rasant, also eng?

Nein, ganz auf den Körper bezogen, Silhouetten, die mal an den Körper ran- und dann wieder weggehen. Den Körper auf eine raffinierte Art und Weise betonen, und nicht ordinär.

Warum so knallige Farben? Ist das noch die Post-Corona-Phase?

Es ist die Sehnsucht nach Ausbruch.

Die gibt es doch immer.

Ja. Aber jetzt kommt noch der Tanz auf dem Vulkan dazu bei der Weltlage mit Krieg und Krisen. Das habe ich vor Weihnachten gemerkt, da wollten sich die Leute auch wirklich nochmal was leisten.

Die Energiekrise raubt den Leuten doch das Geld. Die kaufen dann trotzdem Luxus-Kleider?

In meinem Segment sind das Leute, die es sich auch weiterhin leisten können. Die Masse auf der Straße läuft ja ohnehin ganz in Grau rum.

Ja? In München?

Mit diesen Sackhosen.

Täuscht der Eindruck, dass sich seit Corona die Trainingshose noch mehr etabliert hat?

Nein, das stimmt. Und es ist der Horror. Ich will jetzt gar nicht wieder den Lagerfeld zitieren. Die Leute sind halt Gewohnheitstiere. Die sitzen daheim vor dem PC im Jogger und lassen den dann an. Das ist für einen Designer natürlich grauenhaft.

Vielleicht Jogginghosen in Knallfarben.

Klar, Dior oder so machen das auch.

Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Kleiderordnung der Münchner?

Es ist noch getrennter als vorher. Die einen glauben, es sei total angesagt, gar nicht auf sich und die Kleidung zu achten. Dabei ist ja genau das auch schon wieder Mode, dieses lumpig-Lässige. Du bist eben von Mode trotzdem nicht befreit, auch wenn du nicht darauf achtest. Denn das ist dann auch ein eigener Stil. Aber es gibt genug Leute in München, die sich sehr fein kleiden. In Paris sieht man auf der Straße anhand der Kleidung sehr deutlich, dass es die reiche und die arme Schicht gibt.

In München nicht?

Nicht so. Hier in Schwabing sind auch einfach sehr viele junge Leute, Studenten, die schon immer gleich rumrennen.

Nämlich wie?

Alle gleich, alle im Lässiglook. Und mit weißen Turnschuhen. Massenhaft. Das ist wie Herdenvieh. Gerade hier sieht man, dass alles immer noch gleicher wird. Früher fand ich München zu Schickimicki, jetzt ist es mir zu gleich. Die Männer mit Chinos und weißen Sneakern. Wobei ich bei Männern ohnehin zurückhaltend bin, die gefallen mir in Dunkelblau und Schwarz am besten. Da kann man mit Struktur aber viel machen.

Was meinen Sie mit Struktur?

Die Oberfläche. Struktur hat heute einen viel größeren Stellenwert. Man sieht viel mehr Materialien mit Cloqué-Effekten, also wenn ein Stoff Blasen wirft, oder Plissierungen und Maserungen. Also mit einem haptischen Erlebnis.

Wie kann sich eine junge Münchnerin günstig gut kleiden?

Entweder sich ein gutes Teil leisten und das kombinieren. Oder auch einfach mal was selber machen. Das wird auch immer mehr. Man soll ja zu Zara und Mango gehen, dann aber auch mal Vintage ausprobieren. Das ist in Paris und London gerade auch wieder ein voller Trend. Merke ich auch bei meinen Kunden, dass deren Töchter sich für Vintage interessieren.

Und was raten Sie jungen Männern?

Meine Mode ist für Frauen, wobei ich immer häufiger auch Männer habe, die sagen: Mach mir doch auch mal ein Plissé-Sakko. Viele Musiker. Bei Männern wäre ich schon froh, wenn sie mal andere Schuhe als diese Sneaker anziehen würden.

Detailansicht öffnen Wiebe 2010 inmitten ihrer Models auf der Munich Fashion Opening Night im Bayerischen Hof bei der Präsentation ihrer neuen Kollektion. (Foto: Stephan Rumpf)

Sie designen in München seit Jahrzehnten. Was ist in der Mode noch typisch Münchnerisch?

Ach, früher gab es die Goldknöppe. Zum Beispiel von Escada. Aber es wird eben alles immer gleicher, dass man ohnmächtig wird. Gut, Talbot Runhof ist noch da. Aber sonst? Keine Modewoche mehr, nichts, da fehlt die Seele. Das hab ich auch auf der Stoffmesse gemerkt, das war so trist. Wegen der Kunst kommen ganz viele gerne her, aber nicht mehr wegen der Mode.

Die Kunst entwickelt sich ganz anders derzeit.

Absolut. Da ist München schon ein internationaler Hotspot geworden, die vielen Museen, Galerien und vor allem auch die vielen Menschen, die sich die Kunst leisten können. Mode könnten Sie sich auch leisten...