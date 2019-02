4. Februar 2019, 19:10 Uhr München heute Wie München eine bessere Stadt wird / Neue Pläne für Heizkraftwerk Süd

Von Sara Maria Behbehani

Wissen Sie, was München mit den Zielen der Vereinten Nationen zu tun hat? Die stehen ein für den Frieden auf der Welt, für den Schutz der Menschenrechte. Und vor vier Jahren haben sie 17 Ziele für eine lebenswertere Zukunft vereinbart.

München ist eine überaus lebenswerte Stadt. Vielleicht sogar die lebenswerteste Stadt überhaupt, wie manch einer behauptet. Man könnte also leicht auf den Gedanken kommen, dass diese 17 Ziele mit München nichts weiter zu tun haben, weil sie hier längst eine Selbstverständlichkeit sind. Doch das ist nicht der Fall. Selbst in einem wohlhabenden Land wie Deutschland sind die meisten Ziele noch nicht erreicht, und auch in München nicht.

Den Ländern der Welt bleiben jetzt noch elf Jahre Zeit. Dann soll es weniger Armut geben und weniger Hunger, einen starken Klimaschutz und menschenwürdige Arbeit für alle, schreibt meine Kollegin Pia Ratzesberger (Den Artikel lesen Sie mit SZ Plus). 17 Experten erklären, was sich in München bis dahin noch ändern muss.

Heizkraftwerk Süd: Pläne für Café und Museum im Schlot Nach der "Alten Utting" und dem "Bahnwärter Thiel": Kulturveranstalter Daniel Hahn hat eine neue Idee und will jetzt den vom Abriss bedrohten Kamin in Sendling retten. Zum Artikel

Erst der Abschluss, dann gleich Grünen-Chef Stadtrat Dominik Krause will Stadtvorsitzender seiner Partei werden. Wird der 28-jährige Student im März gewählt, wäre es eine von vielen steilen Karrieren. Zum Artikel

Stadtwerke wollen Windpark in Polen kaufen Die Investition ist politisch umstritten. "Bei solchen Projekten kann man viel Geld verbrennen", sagt Gabriele Neff von der Fraktion FDP/Hut. Zum Artikel

Tickets gewinnen: San Antonio Kids | 07.02. Milla Die Augsburger machen ehrlichen, verrauchten Blues und schwören auf eine Mischung von Gitarreneffekten, Reverb, Fuzz und Country.

Yung Faust | 05.02. Kammerspiele Regisseurin Leonie Baum wird höchstselbst zum Faust, möchte "erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält," und begibt sich auf die rauschartige, triebvolle Suche nach wahren Emotionen, Sex, Verjüngung und Zauberei.

Yuli | 05.02. Monopol Kino Eine Mischung aus Tanzfilm und Biopic über die Lebensgeschichte des grandiosen Tänzers Carlos Acosta - und eine Liebeserklärung an dessen Heimat Havanna.

