Ununterbrochen rauschen Autos und Busse an einem grauen Novembernachmittag über die Kreuzung der Landshuter Allee zur Leonrodstraße. Alle paar Minuten holpert die 12er-Tram vorbei. Auch Fahrradfahrer und Fußgänger sind unterwegs. An diesem belebten Verkehrspunkt in Neuhausen befindet sich der Platz der Freiheit. Hier steht das Widerstandsdenkmal: zwölf Stelen in einer Halbellipse, mit Fotos und Biografien von Frauen und Männern, die einst gegen das NS-Regime gekämpft haben.

Wolfram Kastner geht um die Stelen herum und erklärt Hintergründe zu den abgebildeten Menschen. Etwa zu Otto Kohlhofer, Leiter einer kommunistischen Untergrundgruppe. Oder zu Josefa Imma Mack, die Lebensmittel ins Konzentrationslager Dachau schmuggelte, um den Häftlingen zu helfen.

Kastner hat das Erinnerungsprojekt vor mehr als zehn Jahren mit anderen initiiert. Seitdem kümmert er sich hauptverantwortlich um dessen Unterhalt. Er kontrolliert regelmäßig den Zustand des Denkmals, beauftragt Firmen mit Reinigung und Reparaturen und beantragt städtische Fördergelder.

Droht dem etablierten Erinnerungsprojekt damit das Aus?

Die Stelen stehen auf öffentlichem Grund, gehören aber nicht der Stadt, sondern einem Initiativkreis um Kastner. Die Stadt erlaubt nur die Nutzung des Platzes der Freiheit und bezuschusst das Projekt mit Fördergeldern. Für den Unterhalt ist der Initiativkreis zuständig, und damit letztlich Kastner selbst.

Doch der 79-Jährige will sich nicht mehr kümmern müssen. Er findet, dass jetzt die Stadt das Denkmal übernehmen und sich des Erhalts annehmen sollte. Er sagt, er könne und wolle in seinem Alter diese Arbeit nicht mehr leisten. „Ich habe hier die Verantwortung“, sagt Kastner. „Und die Stadt lehnt die Verantwortung für die Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus an dieser Stelle ab.“

Droht dem etablierten Erinnerungsprojekt nun das Aus?

Das Widerstandsdenkmal gehört inzwischen zum Stadtbild in Neuhausen. Foto: Robert Haas

Um den Konflikt zu verstehen, muss man mehr als zehn Jahre zurückgehen: Im Sommer 2016 wurden die Stelen als temporäre Installation aufgestellt, genehmigt bis Oktober 2017. Geblieben sind sie, weil die Stadt die Sondernutzung immer wieder verlängerte. Mehrere Anläufe aus Politik und Zivilgesellschaft, das Kunstwerk zu verstetigen, scheiterten. Heute gehört das Denkmal dennoch zum Stadtbild in Neuhausen.

Anfang 2026 beantragte die SPD-Fraktion im Stadtrat erneut, einen dauerhaften Bestand der Installation zu prüfen. Schließlich habe sich das Denkmal „zu einem wichtigen Bestandteil der lokalen Erinnerungskultur und Gedenkpolitik entwickelt – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen“, heißt es in dem Antrag.

Im Sommer lehnten die Stadträte im Kulturausschuss eine Verstetigung aber einstimmig ab. Stattdessen verlängerten sie die Erlaubnis zur Nutzung des Platzes um weitere fünf Jahre und bewilligten jährlich 3000 Euro für den Unterhalt des Denkmals. Sie folgten damit der Empfehlung des Kulturreferates, das in der Beschlussvorlage unterschiedliche Gründe gegen eine Dauerlösung dargelegt hatte.

Ein Argument: die Kosten. Für eine Verstetigung müsste die Stadt Eigentümerin der Stelen werden. Das heißt, sie müsste dem Initiativkreis die Installation abkaufen. Als groben Richtwert für die Kosten nennt das Kulturreferat in der Beschlussvorlage einen Betrag von 100 000 Euro. Diese Kosten seien „ungleich höher“ als eine Verlängerung der Sondernutzung um weitere fünf Jahre, heißt es in der Vorlage.

Das Kulturreferat würdigt Wolfram Kastners Arbeit

Kastner ist sauer auf das Kulturreferat. Er nennt es eine „Ungeheuerlichkeit“, dass die Stadt einem fast 80-Jährigen den Unterhalt eines Erinnerungsprojektes aufhalse. Seit mehr als einem Jahr bemühe er sich um ein Gespräch mit dem Kulturreferat, um gemeinsam eine Lösung zu suchen. Doch stets habe man ihn vertröstet. Er habe auch nur über Umwege von dem Beschluss im Kulturausschuss erfahren.

Er wundert sich auch sehr über die vom Kulturreferat genannten 100 000 Euro, die eine Übernahme des Denkmals demnach grob kosten würden. Kastner sagt, er habe nie einen solchen Betrag gefordert, auch bislang nie mit jemandem aus dem Kulturreferat darüber geredet. Er sagt, „ein bisschen was“ sollte die Stadt für die Übernahme schon bezahlen. Doch am Preis solle es nicht scheitern. „Darüber kann man sprechen.“

Das Kulturreferat teilt auf Anfrage mit, dass man mit Kastner in einem „regelmäßigen Austausch, schriftlich wie persönlich“ stehe. Bei den in der Beschlussvorlage genannten 100 000 Euro handle es sich nur um einen Richtwert. Die anfallenden Kosten für eine Übernahme könne man ohne kunsthistorisches Gutachten nur grob schätzen. Doch die Frage der Finanzierung sei nicht maßgeblich für die Entscheidung gewesen, eine Verstetigung abzulehnen.

Ohne eine öffentliche Ausschreibung könne das Denkmal zu keinem dauerhaften Denkmal der Stadt werden, schreibt die Fachbehörde. „Transparente Wettbewerbe und Juryentscheidungen sind zentrale Voraussetzungen, um den öffentlichen Raum dauerhaft als Erinnerungsort mit einem Denkmal zu widmen.“ Diese Bedingungen seien der Initiative um Kastner seit zehn Jahren bekannt. Die mehrfache Verlängerung der Sondernutzung auf nun mindestens 15 Jahre zeige „die große Wertschätzung für das Projekt“.

Kastner spricht von „Vorwänden“. Die Stadt habe auch andere einst temporäre Denkmäler übernommen, sagt er. Er nennt als Beispiel das Kunstwerk in der Viscardigasse. Die geschlängelte Spur aus bronzenen Pflastersteinen erinnert daran, dass Münchner, die zwischen 1933 und 1945 den vorgeschriebenen Hitlergruß vor der Feldherrnhalle nicht leisten wollten, durch die Viscardigasse auswichen. Das Werk des Künstlers Bruno Wank hat die Stadt im Jahr 2013 gekauft. Kastner sagt, ein Kauf wäre nun auch beim Widerstandsdenkmal möglich. „Aber der Unwille ist spürbar. Das hat nichts mit ernst gemeinter Erinnerungskultur zu tun.“

Was nun mit den Stelen geschehen wird? Kastner will die Tür für Gespräche offen halten. Er sagt, rund um den 9. November hätten Verantwortliche der Stadt wieder Reden gehalten. Sie hätten betont, wie wichtig die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und den Widerstand dagegen sei – gerade in Zeiten, da Demokratiefeinde immer stärker würden. Beim Widerstandsdenkmal hätten sie nun die Möglichkeit, sagt Kastner, „auch nach ihren Worten zu handeln“.