Grundschulanmeldung am 3. April

Für viele Kinder wird es der erste Besuch in ihrer späteren Grundschule sein: Am Mittwoch, 3. April, ist von 14 bis 19 Uhr Schulanmeldung. Dazu müssen die Erziehungsberechtigten persönlich mit ihren Kindern in die jeweilige Sprengelschule kommen. Sie müssen die Kinder auch dann anmelden, wenn diese in den vom Freistaat geplanten sogenannten Einschulungskorridor fallen. Generell sind Kinder ab dem Schuljahr schulpflichtig, in dem sie bis spätestens Ende September sechs Jahre alt werden. Nach einem Gesetzentwurf der Staatsregierung sollen aber Eltern von Kindern, die erst im Juli, August oder September geboren wurden, den Beginn der Schulpflicht um ein Jahr verschieben können. Dieser sogenannte Korridor soll bereits zum kommenden Schuljahr greifen; Eltern sollen für die Entscheidung bis 3. Mai Zeit haben. Über die Einzelheiten informieren die Schulen bei der Anmeldung am 3. April. Die Möglichkeiten, Kinder für ein Jahr zurückzustellen oder sie vorzeitig einzuschulen, sind von der Reform nicht betroffen. Weitere Informationen hat das städtische Bildungsreferat online unter www.muenchen.de/schuleinschreibung zusammengetragen.