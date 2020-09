Das bringe mehr, als am Wochenende MVG-Busse in die Alpen zu schicken

"Mit dem Bus in die Berge" vom 19./20. September:

Zuerst einmal ist zur Aussage der MVG zu den verfügbaren Bussen anzumerken, dass die MVG sehr wohl passende Busse hätte, nämliche jene, welche auf der 213er-Linie (Expresslinie Ostbahnhof-Ottobrunn) fahren. Dieses sind damals extra umgerüstete Stadtbusse, welche Tempo 100 fahren können. Nachdem diese Buslinie am Wochenende nicht bedient wird, sollten die Busse dann zur Verfügung stehen. Dennoch werden solche Buslinien die Probleme nicht alleine lösen können, schon deshalb, weil diese dann im selben Stau wie Autofahrer stehen (deren Zahl selbst bei guter Akzeptanz der Busse nicht so schnell zurückgehen wird). Langfristig kann nur der massive Bahnausbau in der Fläche in ganz Bayern helfen. Nur so kann unter der Woche nach München gependelt werden und fahren am Wochenende die Ausflügler aufs Land. Und nur, wenn man von jedem Ort in Bayern nicht nur schnell in die Ballungszentren kommt, sondern auch grundsätzlich von A nach B, werden die Leute freiwillig (und vielleicht sogar gerne) umsteigen. Ein entsprechend ausgebautes Bahnnetz, welches auch auf Nebenstrecken mindestens Tempo 160 anstrebt, könnte dann endgültig für die oft propagierten gleichen Lebensverhältnisse in Stadt und Land sorgen. Dazu braucht es nicht nur den Ausbau der bestehenden Nebenstrecken, sondern auch die Reaktivierung aller stillgelegten Bahnstrecken und teils auch den Neubau oder die Wiedererrichtung längst eingestellter oder nie gebauter Nebenstrecken.

Wer weiß, dass er im Zweifelsfall kurzfristig bequem mit dem ÖPNV nach München kommt, kann flexibler im Homeoffice arbeiten. Genau so könnte sich auch der Immobilienmarkt in den Speckgürteln der Ballungszentren entspannen, weil dann auch das Wohnen in kleinen Städten und Gemeinden weiter abseits der Ballungszentren wieder attraktiver würde. Als Nebeneffekt könnte sich der Tagestourismus besser verteilen, man könnte in gut erreichbaren Gebieten abseits der heutigen Hotspots neue touristische Attraktionen schaffen. Dass das Ganze nicht geschenkt und nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, dürfte klar sein. Umso wichtiger wäre es, jetzt die Weichen zu stellen. Matthias Dangl, Riedering