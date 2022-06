Von Eva Goldbach , München

Das goldene Matriarchat steckt in einer Krise. "B!Molestia", eine weibliche Burschenschaft aus München, hat bemerkt: "Wir haben uns wie weiße Männer verhalten. Wir müssen unsere Schuld in Verantwortung verwandeln." Eine weibliche Burschen-schaft? Richtig. Die "B!Molestia" - Molestia bedeutet so viel wie Belästigung - zählt neben der "Hysteria" Wien zu einer "Schwesternburschenschaft", als deren Vorbild Therese von Bayern auserkoren wurde. Dabei hat sich "B! Molestia" zu einer feministischen Kunstgruppe entwickelt, die nur wenig von sich preisgibt.

Was aber bekannt ist, dass die "B! Molestia" anstrebt, das goldene Matriarchat zu erreichen und das schwache Geschlecht zu beschützen: Männer. So läutet die "B!Molestia" eine Zeremonie ein, deren Auslöser das kolumbianische Künstlerinnenkollektiv "Sonqo Ruro" ist. "Sonqo Ruro" kritisiert die Inszenierung der "B!Molestia" mit ihren Uniformen, Aufmärschen und Parolen, die angsteinflößend wirken. Die Hauptkritik der kolumbianischen Aktivistinnen aber: die Reproduktion von Gewalt. Das hat sich "B!Molestia" zu Herzen genommen: "Die Verwandlung der B!Molestia wird von der Erkenntnis geleitet, dass das Patriarchat zu bekämpfen bedeutet, weiße Vorherrschaft zu bekämpfen, Kolonialismus zu bekämpfen, Hierarchien zu bekämpfen, die Ausbeutung des globalen Südens zu bekämpfen."

Während einer theatralen Zeremonie am Gärtnerplatz wirkt die "B!Molestia" aber wenig transformiert. Die Frauen tragen schwarze Kleidung, Mützen, Schärpen und schwarze Sonnenbrillen. Wirkt eher unnahbar. Dann erscheint "Sonqo Ruro". Maskiert, die Hände rot angemalt, in weiten Röcken, Netzoberteilen, mit Bildern von Frauen und Blumen behängt tanzen zwei Frauen. In einem feierlicher Akt der Restitution und der Versöhnung soll nun ein Objekt aus der Sammlung der Therese von Bayern an "Sonqo Ruro" überreicht werden. Doch die Übergabe allein reicht nicht aus, um "B!Molestia" rein zu waschen. "Sonqo Ruro" fordert, dass der matriarchale Geist durch die Flammen der Verwandlung gehen soll. Am Höhepunkt der Zeremonie, als sich alle versammeln und augenscheinlich versöhnen, zieht Gewitter auf, und es donnert laut. Die Schärpen und Mützen der "B!Molestia" werden zerschnitten. Dramatisch ist das Theater am Gärtnerplatz allemal.

Wie es mit "B!Molestia" nun weiter geht, bleibt unklar, vielleicht ändert sich der Name. Es soll Verantwortung übernommen werden, Taten sollen folgen. Sehr löblich und feministisch.