Von Barbara Hordych

Schon die Einkaufsszene bei Macy's in den Fünfzigerjahren spiegelt atmosphärisch dicht und sehr facettenreich die Situation und komplexe Gefühlswelt wider, in der die 17-Jährige Lily Hu, Tochter chinesischer Einwanderer in San Francisco, in Malinda Los Roman "Last Night at the Telegraph Club" (dtv) aufwächst - eines der Bücher, die beim "White Ravens Festival" vorgestellt werden. Zu Macy's geht ihre Mutter, eine Krankenschwester, sonst nur mit ihr, wenn es im Erdgeschoss die Überbleibsel der letzten Kollektion zu Sonderpreisen gibt. Jetzt aber lässt sie sich mit ihrer Tochter, die kurz vor dem Schulabschluss steht, ins Obergeschoss in die "Abteilung für die junge Miss" fahren. Die junge Aufzugführerin ist ebenfalls eine Chinesin und trägt einen himmelblauen "Cheongsam", ein traditionelles chinesisches Kleid.