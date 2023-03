Johannes Bader in seiner WG-Küche.

Ein Zimmer zu finden ist schwierig? Eins zu vergeben noch viel mehr, sagt Johannes Bader. Er hat eine App entwickelt, über die sich WGs finden können. Ein Gespräch über das Wohnen in München und die Frage: Was macht eine funktionierende Wohngemeinschaft aus?

Interview: Philipp Crone

Johannes Bader sitzt, natürlich, in seiner WG-Küche. Der Altersdurchschnitt steige kontinuierlich, sagt der 31-Jährige, der optisch einem Panini-Album der Fußball-Bundesliga Saison 87/88 entstiegen sein könnte. Bader kommt aus dem Allgäu, hat nach der Schule eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert, auf Montage gearbeitet, dann bei Unternehmensberatungen gearbeitet. Er lebt seit zehn Jahren vor allem in München in WGs und hat nun die App heyroom entwickelt zum Suchen und Finden von Zimmern und Mitbewohnern.