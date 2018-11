7. November 2018, 18:49 Uhr Wettersteinplatz CSU fordert Tiefgarage über U-Bahnhof

Hohlraum und kein Ende: Die Rathaus-CSU hat zum wiederholten Male den Ausbau der neun Meter hohen, komplett leeren "Halle" über dem U-Bahnhof Wettersteinplatz zu einer Tiefgarage gefordert. Die Forderung zählt seit Jahren zu den Dauerbrennern in der Kommunalpolitik - sie war zuletzt im April abgelehnt worden. CSU-Stadtrat Reinhold Babor will aber nicht lockerlassen, schließlich habe der Bezirksausschuss schon 1990 dafür votiert. Der Hohlraum ist beim U-Bahnbau entstanden. Die Station liegt sehr tief, da die Röhre in Isarnähe (und am Hochufer) liegt. Da die Decke des Bahnhofs nicht stark genug ist für mehrere Geschosse, wäre die Konstruktion aber sehr teuer.