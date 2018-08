3. August 2018, 18:59 Uhr Wetterdaten Es geht noch heißer

Viele Münchner klagen über die Hitze, doch es gab schon Jahre, in denen mehr geschwitzt wurde

Von Melanie Staudinger

Das Zenith verwandelt sich während des Konzerts der Metal-Band Judas Priest in eine Art kochende Vorhölle, das Stadtmuseum schließt wegen Hitze Teile seiner Ausstellung und die CSU bittet die Bürger um Hilfe: Sie mögen doch bitte die Bäume gießen, damit die nicht vertrocknen. Es ist Sommer in München - und schon fangen die Klagen über die Hitze an. Denn so heiß war es ja noch nie, oder? Stimmt nicht, wie ein Blick in die Statistik des Deutschen Wetterdienstes zeigt. Die Meteorologen warnen zwar noch bis einschließlich Samstag vor einer extremen Wärmebelastung mit gefühlten Temperaturen von bis zu 38 Grad, real aber liegen die Werte noch nicht im Extrembereich.

Lediglich an sechs Tagen wurden bisher mehr als 30 Grad in der Stadt gemessen. 2015 zum Beispiel zählte der Wetterdienst 33 Tage - der Spitzenwert seit 1955. Platz zwei belegt das Jahr 2003 mit 31 Hitzetagen, gefolgt von 1994 mit 19 und 2006 mit 18 Schwitztagen. Am heißesten war es laut den Wetterforschern übrigens am 27. Juli 1983 mit 37,5 Grad, den kältesten Augusttag erlebten die Münchner am 31. August 1956 (4,8 Grad).

Mit niedrigen einstelligen Temperaturen im Hochsommer ist so schnell wohl nicht mehr zu rechnen. "Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels wird es auch in München seit Ende der Achtzigerjahre im Mittel immer wärmer", sagt Gudrun Mühlbacher, die die Münchner Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes leitet. Sie hat keine guten Nachrichten für alle Hitzegeplagten: Denn wahrscheinlich wird es auch weiterhin immer heißer in der Stadt und mit großer Wahrscheinlichkeit auch immer trockener. Dafür fällt der Regen, so er denn kommt, umso heftiger aus. Ob es damit aber gleich auch mehr Unwetter geben wird? Diese Prognose lasse sich aus der Statistik nicht herauslesen, sagt Mühlbacher. Immerhin das.