30. November 2018, 19:11 Uhr Wetterbilanz 2018 Wie sich der Rekordsommer auf die Umwelt auswirkt

Das Jahr 2018 geht in die Münchner Meteorologiegeschichte ein - nur 2003 gab es mehr Sommertage. Was schön klingt, hat für Tiere und Natur schlimme Folgen.

Von Thomas Anlauf

Dieses Jahr wird wohl als eines der verrücktesten in die Meteorologiegeschichte eingehen. Der vergangene Winter ging fast abrupt in den Sommer über, der dann gar nicht mehr enden wollte und direkt wieder in winterliche Witterung überging. Der Klimawandel ist auch in München mit all seinen Facetten zu bemerken. Zugvögel fliegen plötzlich in die verkehrte Richtung, Libellen schwirren noch Mitte November herum, und die Isar sieht seit Monaten so aus, als hätte jemand dem Fluss den Hahn abgedreht.

Doch diese These weist Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim zurück. "Wir halten nichts zurück", sagt der zuständige Ingenieur für den Sylvensteinspeichersee. Die Ursache für den niedrigen Flusspegel in München sieht Lang vielmehr im geringen Grundwasserstand in der Münchner Schotterebene. Diese wirke wie ein Schwamm, doch der sei nun fast trocken, weshalb weniger Wasser in die Isar fließe.

Derzeit lässt das Wasserwirtschaftsamt genau so viel Wasser in die Isar ab, wie in den Sylvensteinspeicher hineinfließt, sagt Lang. Doch das ist nicht gerade viel. Und die Situation wird sich noch verschärfen. Lang blickt besorgt auf die kommenden Monate, wenn in den Bergen das Wasser gefriert. "Dann kommt gar nichts mehr nach", sagt der Wasserexperte. "Wir sitzen gerade wie die Maus vor der Schlange und warten auf das Winterereignis."

Bereits seit eineinhalb Monaten ist der Durchfluss der Isar mit 20 Kubikmetern Wasser pro Sekunde als niedrig eingestuft, in der Pupplinger Au und in Lenggries sogar als sehr niedrig. Die Folgen sind deutlich sichtbar: Die Weideninsel in der Isar hat lange Kiesbänke bekommen, am Flaucher hat sich der Fluss so stark zurückgezogen, dass es dort stellenweise aussieht wie in einer Kiesgrube. Das anhaltende Niedrigwasser bestimmt auch das Leben am Fluss. "Das ist für Amphibien und Kiesbankbewohner eine Katastrophe", sagt Heinz Sedlmeier, Geschäftsführer beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) in München.

Schlagartig kam der Winter. (Foto: Florian Peljak)

Am Wetter liegt es in diesem Jahr allerdings nicht, dass die Tiere weniger Pfützen am Fluss haben. Denn anders als in den meisten Regionen nördlich des Mains gab es in München keine Anzeichen einer Dürre: Beim Vergleich der trockensten Jahre seit 1955 liegt 2018 derzeit auf Rang 27 von 64. Mit prognostizierten 920 Litern pro Quadratmeter würde sich dieses Jahr nur knapp unterhalb eines durchschnittlichen Jahres einordnen: Das langjährige Mittel zwischen 1961 und 1990 liegt bei 974,4 Litern pro Quadratmeter.

"Exorbitant viel Sonnenschein und außergewöhnlich viele Sommertage"

Trotzdem gab es einige meteorologische Ausreißer: Der April war mit weniger als zehn Litern pro Quadratmeter Regen der mit Abstand trockenste April seit Beginn der Niederschlagsmessungen in München. Gleichzeitig war er "der wärmste April aller Zeiten", wie Uwe Zimmermann vom Deutschen Wetterdienst in München sagt. Mit dem Ostersonntag am 1. April begann quasi ein acht Monate anhaltender Sommer mit "exorbitant viel Sonnenschein und außergewöhnlich vielen Sommertagen", so Zimmermann. Selbst im Oktober gab es noch Tage mit mehr als 25 Grad. Damit geht 2018 in die Meteorologiegeschichte ein, nur der Supersommer 2003 hatte mit 88 Tagen über 25 Grad Celsius einen Sommertag mehr als dieses Jahr.

Die vielen warmen und sonnigen, aber nicht zu heißen Tage hatten auch Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere. "In München hatten wir teilweise eine Vegetationsperiode bis November", sagt Heinz Sedlmeier vom Vogelschutz-Bund. Das schmalblättrige Greiskraut etwa, das eigentlich in Südafrika heimisch ist, entdeckte Sedlmeier erst kürzlich gelb blühend an Bahngleisen in München. "Viele Insekten springen darauf an", erklärt Sedlmeier. Und noch am 14. November fand der Naturschützer in einem Biotop in Riem sogar noch einige Heidelibellen herumfliegen.

Bis Mitte November flogen Libellen umher. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Bei den Zugvögeln macht sich mittlerweile der Klimawandel mit seinen längeren Sommern bemerkbar. Hunderte Kraniche, die früher nicht über München in den Süden geflogen sind, haben laut Sedlmeier ihre Flugroute geändert und ziehen nun häufig über das Alpenvorland in Richtung Südfrankreich, um dort zu überwintern. Und die in München heimische Mönchsgrasmücke überwintert entweder ganz hier, obwohl sie früher bis nach Nordafrika zog, oder macht sich auf nach England wegen der vergleichsweise milden Winter.

Milder soll es auch in München mit dem meteorologischen Winteranfang werden, den die Meteorologen auf den 1. Dezember gelegt haben. "Wir bekommen eine südwestliche Strömung", sagt Wetterexperte Zimmermann. Das bedeutet milde und wohl auch feuchtere Luft. Der vorzeitige Wintereinbruch ist also bald vorbei. Und dann steht schon Weihnachten vor der Tür. Für eine seriöse Wetterprognose ist es zwar noch viel zu früh, aber eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent gibt es nach langjährigen Wetterbeobachtungen: In sieben von zehn Jahren gibt es sogenanntes Weihnachtstauwetter. Weiße Weihnachten sind also eher unwahrscheinlich.