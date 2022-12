Winter in der Stadt, für gewöhnlich heißt das Nebelkälte und tristes Grau, matschig-matte Grünflächen und gelegentlicher Schneegriesel, der das Vorwärtskommen auf Straßen und Bürgersteigen erschwert. Dieser Dezember aber hat ein paar richtige Wintertage mitgebracht, Polarluft inklusive. Und so präsentierte sich München am Samstag wie eine Kleinstadt im Voralpenland: tief verschneit im strahlenden Sonnenschein, der die Spaziergänger in den Isarauen nahe der Reichenbachbrücke für kurze Zeit sogar die Minustemperaturen vergessen ließ.

Pünktlich zum Wochenstart ist es aber vorbei mit der Winterherrlichkeit. Schon an diesem Montag wird's langsam wärmer, der Niederschlag, den eine atlantische Frontalzone mitbringt, geht allmählich von Schnee in Regen über, ein weiterer Tag mit glatten Straßen, vereisten Oberleitungen und rutschigen Gehsteigen dürfte Mitte der Woche die Folge sein. Und damit nimmt dieser bisher so außergewöhnlich grimmige Dezember dann die Kurve Richtung typisch deutsches Weihnachtswetter: Schneeschmelze, Regen, Sturm. Für den 24. Dezember erwarten die Wetterdienste Höchsttemperaturen von zehn bis zwölf Grad.