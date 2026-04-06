Wer wissen will, wie sehr sich München nach dem Frühling gesehnt hat, muss an diesem Ostersonntag nur in den Westpark gehen. Der Park ist an diesem Nachmittag kein Park, sondern ein Versprechen: auf Wärme nach grauen Wochen, auf Sonne im Gesicht, auf Stunden im Freien, die sich fast schon wie Sommer anfühlen. Modellbauer manövrieren ihre kleinen Schiffe über den Mollsee, Spaziergänger flanieren unter blühenden Bäumen, und von den Grillzonen zieht schon von Weitem der Duft von geröstetem Fleisch herüber. Auf den Liegewiesen sind Decken ausgebreitet, Familien haben Picknicks angerichtet, manche haben im Bollerwagen Campingtisch, Klappstühle, Grill, Speisen und Tischdecke mitgebracht. Viele haben offenbar nicht nur einen Tag im Freien geplant, sondern gleich einen kleinen Umzug ins Grüne.

Entspannen nach dem Ostergottesdienst: Wally hat ihren blau-weißen Schal auf dem Rasen ausgebreitet, um sich zu sonnen. Catherina Hess

Unter einem Baum voller rosa Blüten liegt Wally auf einem blau-weiß gestreiften Tuch neben ihrem Fahrrad und sagt: „Man blüht auf nach diesem langen Winter.“ Für Waltraud, die lieber Wally genannt wird, ist dieser Frühling mehr als nur eine freundliche Jahreszeit. Im vergangenen Sommer hatte sie eine Knieoperation, vor der sie große Angst hatte. Jetzt ist sie froh, dass sie alles überstanden hat und wieder Rad fahren kann. Und weil Ostern ist, war sie erst bei der spanischen katholischen Gemeinde in der Ridlerstraße, die sie wegen ihrer familiären Stimmung mag; dann ist sie in den Park geradelt und hat sich in die Sonne gelegt. Ihr Schal dient heute als Decke. Frühling heißt für sie in diesem Jahr: Aufbruch, wieder losradeln können, wieder mehr draußen sein.

Der ersten Aperol Spritz im Freien: Frederik hält fest, dass endlich die Draußensaison angefangen hat. Catherina Hess

Ein paar Schritte weiter steht Frederik am Rand des Biergartens und hält seinen Aperol Spritz so ins Licht, dass er davon ein schönes Foto machen kann. Er will festhalten, dass die Draußensaison wieder begonnen hat. Ja, sagt er, das sei tatsächlich sein erstes Getränk in der Frühlingssonne: „20 Grad muss man schließlich nutzen, wenn man nicht arbeiten muss.“ Freizeit, Sonne und ein kühles Getränk, mehr brauche es nicht für einen gelungenen Tag. Frederik kommt gern hierher. In München habe man zwar eine große Auswahl an Parks, betont er, aber der Westpark sei oft etwas ruhiger – jedenfalls normalerweise. An diesem Ostersonntag ist aber auch hier ordentlich etwas los. Zwischen Biergarten, Wegen und Wiesen wirkt der Park wie ein Treffpunkt für alle, die nach den kühlen Tagen endlich wieder nach draußen wollen und über Ostern in der Stadt geblieben sind.

Am Wasser bleiben immer wieder Familien stehen. Kinder drängen ans Ufer, zeigen auf die Schildkröten, die sich auf Steinen sonnen, und verfolgen ein Entenpaar, das ruhig über den See zieht. Für viele von ihnen ist das eine kleine Attraktion. Direkt am See sitzen im Café Gans am Wasser die Gäste mit ihren Getränken in der Sonne. Manche lehnen sich zurück und blinzeln in den Himmel, andere unterhalten sich oder lauschen der Musik, immer wieder rennen Kinder vorbei. Es sind diese kleinen Szenen, aus denen sich ein Frühlingsnachmittag in der Stadt zusammensetzt: Licht auf dem Wasser, Stimmen in der Luft, Menschen, die sich über einen freien Tag im Park freuen.

Es raucht und duftet: Sütcü grillt Hühnerflügel und Lamm für die Familie. Catherina Hess

In der Grillzone ist längst kein Platz mehr frei. Es zischt, qualmt und duftet, an manchen Stellen stehen die Grills dicht an dicht. Sütcü steht an einem kleinen runden Grill und bereitet Hühnerflügel, Lammnieren und Lammrippchen für seine Familie zu, die sich um einen niedrigen Tisch auf einer Decke versammelt hat. Vor allem für den kleinen Sohn sei das Picknick im Grünen toll, sagt er. Eigentlich fahren sie lieber an den Karlsfelder See, dort sei es idyllischer und entspannter. Aber sie wohnen gleich hier im Hansapark, und er hat heute Bereitschaftsdienst. Sütcü ist Elektriker bei den Stadtwerken, er wartet die Trafostationen und muss notfalls schnell am Auto sein. Also wird heute der Westpark genutzt. „Das ist fast so etwas wie unser Garten hier“, sagt er. Ein Satz, der an diesem Tag immer wieder zu hören ist, in verschiedenen Varianten: dass die Grünflächen der Stadt für viele das sind, was andernorts der eigene Hof oder Garten ist.

Frühling im Westpark: Oskar und Nikita spielen nach dem Eiersuchen Hockey. Catherina Hess

Auch Marina sagt das, während ihre Söhne Oskar und Nikita mit roten Hockeyschlägern über die Wiese jagen und der Opa im Tor steht. Die Familie kommt oft hierher, bei gutem wie bei schlechtem Wetter, ans Wasser oder zu den Riesenrutschen am Rosengarten. Aber heute, sagt Marina, sei der erste richtige Frühlingstag, an dem die Familie auch Zeit habe. Und dass er ausgerechnet aufs Osterwochenende fällt, könnte kaum besser passen. Die Großeltern sind aus Ostfriesland angereist, die Kinder haben schon Schoko-Eier gesucht und gefunden, jetzt wird gespielt, gerannt und gelacht. „Da werden die Kalorien gleich wieder abtrainiert“, sagt Marina und erzählt von den Tattoos, mit denen sie Ostereier verziert haben, und vom Eierklopfen, bei dem die Kinder fast immer gewonnen hätten.

Vielleicht ist gerade das so schön an diesem Ostersonntag im Westpark: dass hier nichts Großes passiert. Menschen spazieren nur eine kleine Runde und bleiben dann doch länger. Andere haben sich mit Decken, Taschen und Essen so eingerichtet, als wollten sie den halben Tag bleiben. Kinder rennen zwischen Wiese und Wasser hin und her, irgendwo klirren Flaschen, irgendwo wird ein Ball gesucht, irgendwo lacht jemand so laut, dass andere kurz hinüberschauen. Nichts daran ist spektakulär. Nach den grauen Wochen reichen Wärme und Sonne, damit es ein gelungener Tag wird. Und die Ahnung, dass der Frühling diesmal nicht nur kurz vorbeischaut, sondern gerade erst anfängt.