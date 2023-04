Am Dienstagabend hat die Feuerwehr einen älteren Mann aus der Krypta des Westfriedhofes befreit, in die er offensichtlich aus Versehen eingesperrt worden war. Der Mann hatte sich gegen 20 Uhr in dem Raum unterhalb der Aussegnungshalle aufgehalten und noch gehört, wie hinter ihm die Tür ins Schloss fiel. Als niemand auf sein Rufen reagierte, nahm der Mann im Dunkeln sein Smartphone zur Hand und wählte die Notrufnummer 112 - überraschenderweise hatte er im Kellergeschoss hinter zwei schweren schmiedeeisernen Türen einen guten Empfang.

Noch während die alarmierten Feuerwehrleute unterwegs waren, versuchte die Leitstelle über die Friedhofsverwaltung an einen Schlüssel für die Krypta zu kommen. Weil das nicht gelang, schritten die Feuerwehrleute zur Tat. Da die Tore nicht verschlossen waren, konnte ein Türflügel ganz einfach mit einem Schraubendreher geöffnet werden - der Mann war wieder frei.