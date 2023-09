Die Westenriederstraße im Zentrum wird zwischen Radlsteg und Frauenstraße von Montag, 18. September, an dauerhaft zur Fußgängerzone. Bereits in den Jahren 2020 und 2021 hatte die Stadt dort vorübergehend einen verkehrsberuhigten Bereich eingerichtet.

Die Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen, teilt die Verwaltung mit. Lieferverkehr ist täglich von 22.30 bis 12.45 Uhr, an Sonn- und Feiertagen nicht vormittags, sondern erst von 22.30 Uhr an erlaubt, das Radfahren auf der abgesenkten Fahrbahn zu jeder Zeit in Schrittgeschwindigkeit. Anwohner, die über einen Stellplatz auf Privatgrund verfügen, können beim Kreisverwaltungsreferat eine Zufahrtserlaubnis beantragen. Es gilt eine dreiwöchige Übergangsfrist, in der noch keine Bußgeldbescheide ausgestellt werden.