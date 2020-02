Zigaretten im Wert von rund 2000 Euro haben ein oder mehrere Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Kiosk an der Landsberger Straße mitgenommen. Nach Polizeiangaben schlugen bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe des zwischen Donnersberger- und Hackerbrücke gelegenen Geschäfts ein. Sie gelangten so in die Räumlichkeiten und entwendeten die Zigaretten sowie einen geringen Bargeldbetrag. Weitere Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt, das für die Aufklärung von Einbrüchen in gewerbliche Objekte zuständig ist und Hinweise unter Telefon 089/29100 entgegennimmt.