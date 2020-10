Ein Sattelschlepper hat am Montag im Westend beim Rechtsabbiegen eine 34-jährige Radfahrerin erfasst und schwer verletzt. Der Lkw fuhr gegen 11.30 Uhr stadteinwärts auf der Landsberger Straße. Als der 43-jährige Fahrer rechts in die Trappentreustraße einbiegen wollte, übersah er die Radlerin, die gerade dabei war, auf dem Radweg die Trappentreustraße zu überqueren. Ein Lkw-Reifen erfasste das Rad und zog es unter das Fahrzeug, die 34-jährige wurde darunter eingeklemmt und erlitt Frakturen beider Unterschenkel sowie eine Platzwunde am Kopf und ein Schädel-Hirn-Trauma. Sie musste von der Feuerwehr geborgen werden, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme musste die Trappentreustraße komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt.