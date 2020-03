Üblich ist das nicht unbedingt bei einer Wahl - dass Plakate von sechs Parteien gemeinsam aufgehängt werden. Das Ganze ist auch keine Sparmaßnahme, es handelt sich um einen Appell an die Münchner, am 15. März demokratisch zu wählen. "Westend gemeinsam gegen rechts" lautet die Aufschrift, Unterzeichner der Aktion sind SPD, Grüne, Linke, FDP, ÖDP und Freie Wähler. Die CSU ist nicht dabei, sie will trotz grundsätzlicher Sympathie für eine solche Aktion keine gemeinsame Sache mit den Linken machen, entnimmt Organisator Benedict Lang (SPD) einer E-Mail. Rund 80 Plakate sollen an den Straßen im Westend verteilt werden, Kandidaten für Stadtrat und Bezirksausschuss stehen nicht darauf.

Der demonstrativen Einigkeit der Parteien gingen Attacken auf die konventionellen Wahlplakate voraus, berichten die Initiatoren der Anti-Rechts-Aktion. Hakenkreuze und Hassbotschaften wurden aufgemalt, selbst der örtliche Schülerladen sei einem rechten Angriff ausgesetzt gewesen. Der Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe hat daraufhin eine Resolution beschlossen. Mit der Botschaft: "Das Westend ist bunt und vielfältig, wir lassen uns das nicht kaputt machen."