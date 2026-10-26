Warmes Wasser im kalten Winter, Kinder, die auf der Wasserrutsche kreischen, und lange Bahnen, in denen es sich gut kraulen lässt. Im Westbad gibt es das alles – wieder, muss man sagen, denn fast ein halbes Jahr lang war dort kein einziger Badegast anzutreffen. Seit Ende April gab es eine „umfassende Filtersanierung“, erklären die Münchner Stadtwerke. Diese ist nun abgeschlossen, und seit dem 14. Oktober kann man im Westbad täglich von 7.30 bis 23 Uhr wieder seine Schwimmkünste unter Beweis stellen oder einfach in die Sauna gehen. Einen Haken gibt es aber. Der Außenbereich hat weiterhin geschlossen, auch dort müssen jetzt die Filter ersetzt werden.

„Die Arbeiten verlaufen planmäßig. Nach derzeitigem Stand ist die Wiedereröffnung des Warmaußenbeckens im Januar 2027 vorgesehen“, antworten die Stadtwerke auf Nachfrage. Ein Gitter verhindert bis dahin, dass man vom Innenbereich nach draußen schwimmen kann. Normalerweise geht das auch immer im Winter, und man kann vom warmen Wasser aus die frostige Landschaft beobachten. Einen Vorteil bringt der gesperrte Bereich aber mit sich: Für weniger Fläche zahlt man auch weniger.

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Denn die Stadtwerke reduzieren alle Preise um 20 Prozent. Für eine reguläre Tageskarte zahlt man also statt 17,50 nur 14 Euro. Für eine Familienkarte statt 38,10 nur 30,50 Euro. Im Vergleich zu anderen Münchner Schwimmbädern, in denen man meist nur um die sechs Euro für eine Tageskarte zahlen muss, bleibt das Westbad trotzdem deutlich teurer. Das liegt zum einen an dem großen Angebot mit Erlebnisbecken, Strömungskanal und Wasserrutschen, zum anderen an der Sauna.

Mit jedem Ticket zahlt man für letztere mit. Es spielt keine Rolle, ob man nur schwimmen oder umgekehrt nur in die Sauna gehen will. Es gibt nur einen Einheitspreis. Die Stadtwerke München erklären das damit, dass die Sauna im Westbad kein abgetrennter Bereich sei. Sobald man im Bad ist, hat man zu allen Bereichen Zugang. „Daher gibt es nur einheitliche Preise“, sagt ein Sprecher der Stadtwerke.

Vorwiegend für Schulen und Vereine gedacht, ist das neue Gräfelfinger Hallenbad auch zu festgelegten Stunden öffentlich zugänglich. Foto: Stephan Rumpf

Wem das zu teuer ist, der hat seit Kurzem eine Alternative im Münchner Westen. Nur zwölf Minuten mit dem Auto und eine halbe Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Westbad entfernt hat Mitte Oktober ein neues Hallenbad eröffnet. Die Schwimmhalle steht auf dem Schulcampus Lochham und gehört der Gemeinde Gräfelfing. Dort gibt es zwei Becken, ein 25 Meter langes hochmodernes Sportbecken und ein Übungs- und Lehrbecken. Die Höhe des Bodens im kleineren Becken lässt sich verstellen, das Wasser kann beleuchtet werden, und Kameras an der Decke überwachen mithilfe von Künstlicher Intelligenz, ob es einen Notfall gibt. Wenn jemand mehr als 30 Sekunden unter Wasser treibt, ohne sich zu bewegen, wird der Bademeister alarmiert. Die Bilder sind verpixelt, und die Aufnahmen werden nicht gespeichert.

In erster Linie sollen dort Schüler Schwimmunterricht und Sportler Schwimmtraining haben, aber auch normale Besucher sind willkommen. Sie müssen nur wissen, wann. Unter der Woche öffnet das Schwimmbad seine Türen von Mittwoch bis Freitag für die Öffentlichkeit. Kommen kann man ab 14 Uhr. Um 21 Uhr schließt das Bad, Badeschluss ist allerdings schon um 20.30 Uhr. An den Wochenenden hat die Schwimmhalle in Gräfelfing von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Damit ist man als Badegast etwas eingeschränkter als im Westbad.

Die Gemeinde nimmt für ihre Attraktion ein Defizit in Kauf

Dafür kostet ein reguläres Ticket nur sechs Euro und eine Familie mit drei Kindern kann für 17 Euro ins neue Bad. Dafür nimmt die Gemeinde Gräfelfing ein erwartetes Defizit von rund 760 000 Euro im Haushalt in Kauf, denn die Einnahmen werden voraussichtlich nicht reichen, um die Unterhaltskosten zu decken. Außerdem wichtig zu wissen: Bargeldzahlung ist im Gräfelfinger Schwimmbad nicht möglich. Tickets können die Gäste nur mit Karte oder im Vorfeld online kaufen. Münzen sollte man für die Schließfächer aber trotzdem dabeihaben.

In jedem Fall hat sich das Schwimmangebot im Münchner Westen mit der Wiedereröffnung des Westbads und der neuen Schwimmhalle deutlich vergrößert. Die Besucher haben künftig eine Alternative zum Westbad und können abwägen, ob sie lieber etwas mehr für Wasserrutsche und Sauna ausgeben oder ihre Bahnen für weniger Geld in Gräfelfing schwimmen wollen.