Wochenlang wegducken? Oder es wegmachen? Diese Frage stellt sich vielen Menschen, in deren Nähe sich Wespen oder Hornissen ein Nest gebaut haben. Was man tun kann, was man nicht tun darf, wie friedliche Koexistenz gelingen kann, weiß Hans Greßirer. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe München des Bundes Naturschutz in Bayern und leitet dort den Arbeitskreis Wespen- und Hornissenberatung.

SZ: Auf dem Balkon, im Rollladenkasten oder im Schuppen haben sich Wespen eingenistet und mir ist – sagen wir es zurückhaltend – unwohl mit dem Geschwirre. Was soll ich tun?

Hans Greßirer: Sie können direkt bei unserem BN-Umweltberatungstelefon anrufen oder bei der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt oder des Landkreises München, die haben auch ein Formblatt auf ihrer Website. Wir arbeiten eng zusammen, die geben Meldungen in der Regel an uns weiter.

Die Feuerwehr ist also nicht die richtige Adresse in solchen Fällen?

Nein, die ist eigentlich nicht zuständig, höchstens für Hornissen. Sie kommt vor allem, wenn Gefahr im Verzug ist und ein ausgebildeter Hornissenberater nicht schnell genug zur Stelle sein kann.

Insekten sind weltweit auf dem Rückzug, viele Arten sterben aus. Ich nehme mal an, als Naturschützer raten Sie dazu, das Nest zu tolerieren?

Das kommt drauf an. Wir schauen uns die Situation an, reden mit den Leuten. Erklären erstmal, dass Wespen nützliche Tiere sind. Sie fangen viele Insekten weg, auch Stechmücken, sie waiden tote Kleintiere aus, verspeisen Fallobst, sind also sozusagen eine Sauberkeitspolizei. Und sie sind exzellente Bestäuber. Außerdem sind sie nach Paragraf 39 Bundesnaturschutzgesetz geschützt, ihr Nest zu entfernen braucht einen vernünftigen Grund. Dass man sie nicht mag, ist kein vernünftiger Grund.

Was wäre ein Grund?

Wenn jemand eine diagnostizierte Allergie hat zum Beispiel. Oder wenn das Nest so situiert ist, dass es sich nicht vermeiden lässt, dass Menschen und Wespen sich in die Quere kommen. Wir hatten so einen Fall auf einem intensiv für Gemüseanbau genutzten, kleinen Balkon in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis München. Es handelte sich um Deutsche Wespen, die sind weit bis in den November hinein aktiv und können im Spätsommer mitunter lästig werden. Und ein Volk der Deutschen und der Gewöhnlichen Wespe kann mehr als 5000 Tiere umfassen. Da haben wir das Nest umgesiedelt, in ein ehemaliges Trafohäuschen.

Die abgesaugten Tiere werden in den Umsiedlungskasten verfrachtet. (Foto: Bund Naturschutz)

Wie geht das vor sich?

Wir haben einen umgebauten Staubsauger, damit saugen wir sie sanft in einen Abfangkasten ein. Das Nest samt Waben bauen wir in einen Umsiedlungskasten ein, möglichst unbeschädigt. Aber auch wenn die Nesthülle zerstört ist, sind die Wespen in der Lage, ihr Nest am neuen Standort innerhalb von ein bis zwei Tagen neu zu ummanteln. Und ihre neue Heimat sollte mindestens fünf Kilometer weit entfernt sein, sonst kommen sie zurück. Ich leg’ gerne noch zwei, drei Kilometer drauf.

Das dauert wahrscheinlich eine Weile.

Ja, das Absaugen kann schon mal bis zu zwei Stunden dauern, es kommen ja immer wieder welche vom Außendienst zurückgeflogen. Und die Königin müssen wir unbedingt einfangen, da nur sie Eier legen kann und ohne sie das Volk aussterben würde.

Wie schützen Sie sich denn vor Stichen bei dieser Arbeit?

Wir tragen eine Imkerschutzjacke und -handschuhe und eine Imkerhaube. Aber manchmal, wenn ich schon die Handschuhe ausgezogen habe und setze noch ein paar Nachzügler um, werd’ ich schon mal gestochen. Ist aber nicht schlimm. Ich seh’ das so (lacht): Das war eine gebührenpflichtige Verwarnung.

Ein Mann, der sich auskennt: Hans Greßirer vom Münchner Bund Naturschutz kann stundenlang über Wespen, Hornissen und auch Bienen reden. (Foto: Johannes Simon)

Sie haben eine Ausbildung als Bankkaufmann, ein Diplom als Betriebswirt und nach einem Lehramtsstudium viele Jahre als Lehrer gearbeitet. Wie qualifiziert man sich da zum Wespen- und Hornissenberater?

Ich hab’ mich als Kind schon sehr für die Natur interessiert, war oft auf einer Alm mit meinen Eltern. Im Rahmen der Lehrerfortbildung hab’ ich später dann auch Biologie-Kurse gemacht.

Und wahrscheinlich Fachlektüre ohne Ende verschlungen?

Genau. Und nachdem ich 2013 in Pension gegangen bin, hab’ ich mich voll reingestürzt. Ich bin über die Wildbienen zu den Wespen gekommen, habe 2019 bei der Stadt einen zweitägigen Kurs zum ehrenamtlichen Fachberater für Hornissen und Wespen gemacht. Und Anfang 2020 haben wir in der Kreisgruppe München den Arbeitskreis Wespen- und Hornissenberatung gegründet.

Ein Nest einfach selbst zu entfernen, empfehlen die Berater wahrscheinlich nicht?

Auf keinen Fall. Erstens ist es ja verboten, und vor allem: Da setzt man sich heftigen Attacken aus. Die Wespen stoßen Alarmpheromone aus, Duftstoffe, diese Erregung kann stundenlang anhalten. Deshalb kann es auch passieren, dass jemand vorbeikommt, ihnen gar nichts tut und trotzdem gestochen wird.

Gibt es dieses Jahr auffällig viele Wespen- und Bienenstiche?

Es ist ein starkes Wespenjahr, wenn auch kein Spitzenjahr. Ungewöhnlich aggressiv aber sind sie nicht. Und bei Honigbienen, sagen mir Imker, ist es eher ein schwaches Jahr.

Was kostet denn ein Einsatz Ihres Teams?

Wir machen das grundsätzlich kostenlos, sind aber natürlich über eine Spende an die BN-Kreisgruppe München sehr erfreut. Und wir sind nur etwa 20 Berater, die das ja ehrenamtlich, also nebenbei machen, wir könnten gut noch mehr Leute brauchen. Einige wenige Schädlingsbekämpferbetriebe siedeln nach Angaben des Landratsamtes München ebenfalls um. Und es gibt auch Imker, die fachgerecht umsiedeln, meistens kostenfrei.

Es gibt sicher auch Menschen, die eine rigorose Methode wählen: das Giftspray.

Richtig, das kriegt man in Bau- und Gartenmärkten, leider. Es tötet die Wespen, aber auch andere Insekten, und kann auch für den Menschen gesundheitlich bedenklich sein.

Wie viele Ihrer Einsätze enden denn mit Umsiedelung?

Weniger als 50 Prozent. Die Leute, die bei uns anrufen, haben ja auch schon eine gewisse Aufgeschlossenheit, sich mit den Tieren zu arrangieren. Und man kann auch Absicherungsmaßnahmen treffen.

So lassen sich Konflikte vermeiden: Ein Netz schirmt das Nest ab, vorne bleibt eine kleine Öffnung für die Flugschneise. (Foto: Elke Endriß)

Welche denn?

Man kann zum Beispiel Fliegengitter anbringen, damit die Tiere nicht in die Wohnung reinkommen. Wir können auch um das Nest herum eine Absicherung bauen, etwa damit sich die Einflugschneise verändert und es zu keinen Begegnungen zwischen Mensch und Wespe mehr kommt. Oder wir bringen eine Blende als Sichtschutz unter dem Nest an, dann plumpst keine Wespe einem Menschen vor die Füße und die Wespen oder Hornissen geraten aus dem Blickfeld. Wir hatten folgenden Fall: ein Hornissennest in einem Geräteschuppen, direkt über der Tür. Die Hornissen reagierten nervös, wenn die Bewohner eintraten und hatten auch schon einige Male zugestochen. Unsere Beraterinnen haben es dann ummantelt. Dadurch war die Familie, in der auch ein Mitglied Allergiker war, geschützt, die Hornissen waren aber nicht beeinträchtigt. Das Nest konnte – ohne weitere Konflikte – bleiben, bis ihr natürlicher Lebenszyklus zu Ende war.

Wann ist das?

Das kommt auf die Art an. Bei Hornissenvölkern sowie der Gewöhnlichen Wespe endet der natürliche Lebenszyklus Ende Oktober. Die Sächsische und die Waldwespe dagegen haben einen sehr kurzen Flugzyklus, die sind Ende Juli, Mitte August schon am Absterben. Die Deutsche Wespe hingegen stirbt erst Mitte November ab.

Fast alle Wespen bauen ihre Nester da, wo es dunkel und trocken ist. (Foto: Bund Naturschutz)

Und wie arrangiert man sich sonst noch?

Man sollte sich im Nestbereich, so zwischen zwei und vier Meter, vorsichtig bewegen. Das Nest nicht erschüttern oder die Einflugschneise verstellen. Nicht rumfuchteln, und ganz wichtig: Wespen niemals anpusten!

Warum nicht?

Wespen können, wie Honigbienen auch, CO₂ riechen, das ist ein Alarmsignal für sie: Achtung, Angreifer. Das kann zur Attacke führen.

Der Gemeinen Wespe schmeckt vieles, was auch Menschen schmeckt. (Foto: Bund Naturschutz)

Aber kommt nicht irgendwann zwangsläufig der Moment, wo diese Mitbewohner auf dem Zwetschgendatschi sitzen oder an der Apfelschorle nippen? Und dann wird’s doch lästig.

Nur zwei der heimischen Arten lassen sich von unseren Nahrungsmitteln anlocken, die Gemeine und die Deutsche Wespe. Und sie haben dieses Jahr tatsächlich sehr früh angefangen, lästig zu werden. Man kann eine Ablenkfütterung machen, einen Teller mit Obst oder auch angenässtem Zucker dorthin stellen, wo es nicht stört. Der muss dann aber dauerhaft dort stehen, sonst gewöhnen sie sich an diesen Futterplatz nicht. Und am besten ist es, ihn nachts neu zu bestücken. Allerdings vielleicht vorher mit der Taschenlampe hinleuchten, ob nicht eine Hornisse draufsitzt. Hornissen sind nachtaktiv.

Vor Hornissen, der größten Wespenart Mitteleuropas, ängstigen sich wahrscheinlich manche Menschen noch mehr als vor anderen Wespen?

Ich kenn’ den alten Spruch: Drei Hornissenstiche töten einen Menschen, sieben ein Pferd. Das ist völliger Unfug, der sich leider hartnäckig hält. Hornissen sind friedvolle, sanfte Riesen, wenn man ihnen nichts tut, tun sie einem auch nichts. Hornissen verabreichen mit ihrem Stich in der Regel weniger Gift als eine Honigbiene. Natürlich ist ein Stich im Mund-Rachen-Raum wegen der Schwellung gefährlich, hier sollte man unverzüglich notärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Aber das kommt höchst selten vor, denn Hornissen interessieren sich nicht für menschliche Nahrung, setzen sich also nicht aufs Marmeladenbrot. Und sie sind besonders geschützt. Für die Entfernung eines Hornissennestes braucht es eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde, also eine artenschutzrechtliche Befreiung.

Wenn man im Frühjahr eine Königin auf dem Balkon herumschwirren sieht, offensichtlich auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen für ihr Nest, kann man die dann noch verscheuchen? Sich also die ganze Aufregung ersparen?

Also, man kann schon im Winter Hohlräume, wie Rollladenkästen zum Beispiel, abdichten, dazu kann man sich im Baumarkt beraten lassen. Kleinere Hohlräume kann man etwa mit Watte zustopfen. Aber bitte nur, wenn noch keine Tiere drin sind. Die Tiere nicht einsperren! Wenn sie keinen Notausgang finden, verhungern und verdursten sie elendiglich.

Und wenn man sie auf ihren Erkundungsflügen konsequent mit Wasser aus der Sprühflasche ansprayt?

Sie mögen keine Nässe, das stimmt. Allerdings sind sie auch sehr beharrlich. Und wenn eine Wespen- oder Hornissenkönigin bereits Waben gebaut und erste Eier gelegt hat, lässt sie sich nicht mehr vergrämen, nicht durch Ruckeln am Rollladen, durch Ansprühen, durch ätherische Öle oder sonst was.

Gut versteckt: ein Wespennest unter Steinplatten. (Foto: Bund Naturschutz)

Kann oder soll man das leere Nest im Herbst dann entfernen? Oder hängenlassen?

Auch bei schon erloschenen Völkern können noch letzte, nachgeschlüpfte Tiere im Nest sein. Ich rate daher dazu, die Nester erst im Winter zu entfernen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Moment, noch eine Zahl zum Abschluss: Von den begatteten Jungköniginnen, die ja als einzige übrigbleiben und das Nest verlassen, überleben im statistischen Mittel etwa 98 Prozent den Winter nicht. Schon deshalb ist es schade um jedes Nest, um jedes getötete Volk. Und wir erleben auch immer wieder, dass Menschen, die sich nach unserer Beratung zur friedlichen Koexistenz entschlossen haben, sich im Herbst bei uns melden, sogar Fotos schicken und sagen: „Das war so spannend, die zu beobachten! Schade, dass sie jetzt tot sind.“

Die Wespen- und Hornissenberatung des Bundes Naturschutz in München ist telefonisch erreichbar unter 089/515676-0, per Mail unter: wespen-hornissen@bn-muenchen.de.