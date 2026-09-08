Werner Schmidbauer war zuerst Fernsehstar. Er gehörte mit Amelie Fried, Sandra Maischberger, Giovanni di Lorenzo und Günther Jauch bei „Live aus dem Alabama“ zu den Moderatoren der ersten Stunde. Dem Bayerischen Fernsehen blieb er auch mit Sendungen wie „Dingsda“ oder „Gipfeltreffen“ treu. Doch noch länger währt seine Karriere als Musiker, die er mit seinem Schulfreund Ecco Meinecke begann, mit dem kongenialen Multiinstrumentalisten Martin Kälberer in Stadion-Dimensionen beförderte und zuletzt als Solist weiterführte. Vor genau 50 Jahren schrieb Schmidbauer seinen ersten Song, deswegen ist er seit dem 30. August mit der Solo-Jubiläumstour „Der Momentnsammler“ unterwegs, bei der sich das Publikum Teile des Repertoires wünschen kann. Um sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einzufangen und Platz für neue Projekte zu lassen, ist sie auf zwei Jahre angelegt.