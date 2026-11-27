Man kann den Titel der im Januar startenden großen Veranstaltungsreihe „Wenn die Kultur kippt. Versuchung, Verstrickung und Verbrechen in radikalen Zeiten“ rein historisch lesen, so wie bei vielen früheren Aufarbeitungen der NS-Zeit. Denn bei den mehr als 60 Veranstaltungen in Kooperation mit gut 40 Institutionen Münchens von Januar bis Mai 2027 steht natürlich der Kulturbruch der Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts im Mittelpunkt. Und die Initialzündung dafür war die Entdeckung von Mitarbeiterinnen im Lenbachhaus, dass auch das Museum in das Zwangsarbeitersystem der Nationalsozialisten verstrickt war. „Eine völlig unerforschte Geschichte“, wie Lenbachhaus-Direktor Matthias Mühling bei der Pressekonferenz feststellte, bei der das Projekt jetzt vorgestellt wurde.