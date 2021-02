Von Oliver Hochkeppel

Detailansicht öffnen Präsentieren in der Pasinger Fabrik auch ihr neues, bei GLM erschienenes Album „The New Gypsy Sound“: David und Danino Weiss. (Foto: Peter Schrettenbrunner)

Schon sein Quartett Quadro Nuevo, die erfolgreichste deutsche Weltmusik-Band, hat Holzbläser Mulo Francel zuletzt geöffnet: Den vierten Platz besetzen wechselweise Harfenistin Evelyn Huber, Pianist Chris Gall oder auch mal der Vibrafonist Tim Collins. Aber auch in seinen zunehmend forcierten eigenen Projekten arbeitet er mit Musikern verschiedenster Genres von der Klassik bis zum Jazz zusammen. Womit Francel der ideale Gastgeber für "Couch-Konzerte" ist, bei denen er Kollegen jeder Couleur präsentiert und begleitet. Nachdem die ersten Abende als Streams aus dem Lustspielhaus und der Milla kamen, geht es jetzt in der Pasinger Fabrik weiter.

Los geht es am Freitag, 5. Februar, mit der polnischen, in Nürnberg lebenden Vibrafonistin Izabella Effenberg, einer absoluten Meisterin an den Mallets, egal, ob sie damit das Vibrafon anschlägt oder Crotales, Mbira, Glasharfe, Steeldrum oder Marimba. Instrumente, die man im Jazz sonst nie hört und mit denen Effenberg ihm neue Klangwelten erschließt, hier im Trio mit Jochen Pfister am Klavier und Anton Mangold an der Harfe.

Einen neuen Sound für den traditionellen Gypsy Swing haben sich David & Danino Weiss mit ihrem Quartett aufs Papier geschrieben. Was schon dadurch eingelöst wird, dass keine Gitarre dabei ist. Auf Akkordeon und Klavier konzentriert sich ihr modernisierter, von Alex Haas am Bass und Guido May am Schlagzeug angetriebener Hot Jazz.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Izabella Effenberg, Fr., 5. Feb., 20 Uhr, David & Danino Weiss Quartett, So., 7. Feb., 18 Uhr, Pasinger Fabrik, www.pasinger-fabrik.com