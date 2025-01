Antje Hubacz war Anfang 50, als sie es endlich wissen wollte. Sie stellte die unangenehme Frage: „Bin ich eher klug oder bin ich eher dumm?“ Ihr Leben über hatte sie ein gespaltenes Verhältnis zum Lernen gehabt. Die Schule fand sie immer langweilig, sie hatte schlechte Noten, war wegen einer Sechs in Mathe durchs Abitur gefallen. In ihren Jobs als Büro-Assistentin war sie oft nicht gefordert gewesen. Ständig hatte sie sich gewundert, warum die Leute sich so verhielten, wie sie sich verhielten, irrational.

Sie machte einen Intelligenztest, den Mensa anbietet, ein Verein für hochbegabte Menschen in Deutschland. Es gab Aufgaben zu räumlichem Denken, zu Sprach- und Zahlenverständnis. Ihr Gedächtnis wurde geprüft. Das Ergebnis: ein IQ von 145, hochbegabt. Antje Hubacz erzählte ihrer Familie davon, ihrem Mann und den Zwillingen. Die sagten: „Das ist sicher ein Fehler.“

Sie war nicht beleidigt, sie konnte es ja selbst nicht glauben. Also fragte sie noch mal bei Mensa nach, ob da ein Fehler passiert sein könnte, zahlte extra für eine detaillierte Auswertung. „Nein, nein, das stimmt schon“, antwortete ein Psychologe. Die Auswertung zeigte, dass Antje Hubacz in allen Bereichen des Tests sehr gut abgeschnitten hatte, aber ihr Gedächtnis war herausragend. Mit Anfang 50 begann sie, noch einmal neu über sich nachzudenken.

Was ändert sich, wenn man entdeckt, dass man intelligenter ist als rund 98 Prozent der Bevölkerung? Ist das eine Auszeichnung? Oder eine Verpflichtung, irgendwas Cleveres zu machen? Es gibt eine Gruppe, in der sich „spät erkannte Hochbegabte“ austauschen. Dort geht es viel um verschwendete Zeit und verpasste Möglichkeiten: Wenn ich gewusst hätte, wie intelligent ich bin, wäre ich jetzt vielleicht Mathematiker, Professorin, reich!

Solche Gedanken machen doch keinen Sinn, findet Antje Hubacz. „Man muss das Beste draus machen“, sagt sie. Besser spät als nie. Sie sitzt am Tisch in ihrer kleinen Wohnung im Münchner Norden. Antje Hubacz wählt ihre Worte sehr bedacht, sie liebt Scrabble. Inzwischen ist sie 60 Jahre alt und ja, man kann sagen, es hat sich einiges geändert, seit sie den Intelligenztest gemacht hat. Auf ihrem Regal steht ein riesiger glänzender Pokal, erster Platz. Jedes Jahr treten in einem Wettkampf die besten Gedächtnissportler der Welt an. Antje Hubacz ist kürzlich Senioren-Gedächtnis-Weltmeisterin geworden.

Der WM-Pokal: Die Münchnerin hat in Schweden den ersten Platz in ihrer Altersgruppe belegt. (Foto: Robert Haas)

Wenn Hubacz sich ein neues Projekt vornimmt, stürzt sie sich mit einem Kopfsprung mitten hinein. So war es auch nach dem Intelligenztest. Sie las alles zum Thema Hochbegabung, im Internet, in der Bücherei. Sie machte ihr Abitur nach, begann ein Fernstudium im Fach Ernährungswissenschaft, das sie schon lange interessierte. Und weil sie eine Technik suchte, mit der sie fürs Studium viel in möglichst kurzer Zeit lernen konnte, landete sie beim Gedächtnissport.

In ihrem Regal steht jede Menge Literatur dazu, Bücher wie „Perfect Memory“ und „Das merk ich mir“. Antje Hubacz öffnet ihren Laptop und startet das Programm, mit dem sie ihr Gedächtnis jede Woche vier halbe Stunden trainiert, vor Wettbewerben öfter. Sie beginnt mit einem Bildertest. Auf dem Bildschirm erscheinen neun Porträtfotos von Menschen mit komplizierten Namen. Kaori Suzuki, Farid Adani, Kwamboka Akthar. Sie hat fünf Minuten Zeit, um sich so viele Namen wie möglich einzuprägen. „Ich baue mir Eselsbrücken“, sagt sie. Bei Kaori Suzuki denkt sie an Maori, die Ureinwohner Neuseelands, die auf Motorrädern der Marke Suzuki fahren. Bei Farid Adani denkt sie an ihren Nachbarn Farid, der mit seinem Freund Adam einen Anisschnaps trinkt.

Die Zahl 70 ist ein Stück Käse

Aber sie arbeitet nicht nur mit Eselsbrücken. Wenn sie sich lange Reihen von Begriffen oder Zahlen merken will, hat Antje Hubacz eine andere Technik. Sie hat sich im Kopf eine Route von ihrem Zuhause angelegt. Die Tour beginnt draußen bei den Mülltonnen vor ihrer Eingangstür, führt dann durch ihr Wohnzimmer, am Schrank, dem Tisch, dem Regal vorbei durch die ganze Wohnung bis nach draußen zum Parkplatz. An jedem der einzelnen Punkte kann sie Dinge ablegen, die sie sich merken möchte. Für die Zahlen von null bis hundert hat sie jeweils einen festen Begriff im Kopf. 32 ist ein Mann, 41 eine Ratte, 70 ein Stück Käse. Will sie sich die Zahlenfolge 324170 merken, wird ein Rundgang durch ihr Zuhause vielleicht so aussehen: Erst kommt sie an der Mülltonne vorbei, aus der ein Mann rausschaut, dann geht sie weiter in die Wohnung, wo eine Ratte sie im Schrank begrüßt, wenigstens auf dem Tisch ist noch alles halbwegs normal, wo der Käse auf seinem Platz steht.

Antje Hubacz macht der Gedächtnissport Spaß. Und sie wurde schnell besser. Im Jahr 2022 fuhr sie zum ersten Mal zu einem Wettkampf nach Neuss. Sie war furchtbar nervös, schließlich kannte sie niemanden, wusste nicht, wie alles abläuft. Aber schnell lernte sie andere kluge Menschen kennen, die ihr Tipps gaben. Ihr Ehrgeiz war geweckt, Antje Hubacz wollte mehr.

Sie fährt zu Meisterschaften, sammelt Punkte

Sie fuhr zu weiteren Wettbewerben. Süddeutsche Meisterschaft, deutsche Meisterschaft, sie sammelte Punkte, stieg in der Rangliste. Inzwischen ist sie gut vernetzt mit anderen Gedächtnissportlern in Deutschland. Sie haben eine Whatsapp-Gruppe, in der sie sich austauschen. Ein Mitglied führt eine Excelliste darüber, wer im Training besonders gut abgeschnitten hat.

Als Antje Hubacz erfuhr, dass die Gedächtnis-Weltmeisterschaft im Jahr 2024 in Schweden stattfinden würde, wusste sie, dass sie dabei sein wollte. Sie bereitete sich gut vor, trainierte täglich eine Stunde ihr Gedächtnis. Dazu kamen fünf Stunden Laufen und Kraftsport die Woche. Sie ernährte sich gesund, achtete darauf, jede Nacht genug Schlaf zu bekommen. Und sie verzichtete eine Woche auf das Glas Wein, das sie sonst manchmal trinkt.

Als das deutsche Team im schwedischen Lund zur Gedächtnis-Weltmeisterschaft antrat, hatte eine Bekannte kleine Deutschland-Fähnchen dabei. Antje Hubacz hatte Bananen in der Tasche, die sie großzügig verteilte als Nervennahrung. Wer sich konzentrieren muss, darf nicht hungrig, aber auch nicht vollgestopft sein. Antje Hubacz nimmt bei den meisten Wettbewerben ein Kilo ab. Sie ist im vergangenen Jahr 60 geworden, was bedeutete, dass sie zum ersten Mal in der Altersgruppe der Senioren antreten durfte.

Manche legen sich Scheuklappen an, für die Konzentration

Sie zeigt ein Foto von dem Hörsaal, in dem die Weltmeisterschaft stattfand. Lauter hoch konzentrierte Menschen, alle tragen Kopfhörer, manche haben sich sogar seitlich Scheuklappen an die Schläfen angelegt, um nicht aus dem Augenwinkel abgelenkt zu werden. Die Gedächtnis-Weltmeisterschaft besteht aus zehn Disziplinen, die Teilnehmer müssen sich unter anderem Namen und Gesichter, Bilder, Karten, Wörter, Zahlenfolgen, historische Daten und Binärzahlen merken.

Sich Zahlenfolgen zu merken ist eine der Aufgaben im Wettbewerb. Antje Hubacz trainiert das am Laptop. (Foto: Robert Haas)

Für Antje Hubacz war der Wettbewerb ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch nach zwei Tagen voller Konzentration stand ihr Sieg fest. Erster Platz, Weltmeisterin in der Altersgruppe der Senioren. Das deutsche Team gratulierte, ihre Familie war gekommen, um mit ihr zu feiern. Bei der Siegerehrung bekam sie den riesigen Pokal überreicht. Antje Hubacz wusste, dass sie das Beste draus gemacht hatte. Besser spät als nie.