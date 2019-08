12. August 2019, 18:52 Uhr Weltlinkshändertag Mit links

Wer nicht mit der rechten Hand schreibt, isst oder arbeitet, hat immer noch viele Nachteile

Von Dirk Wagner

Etwas mit links machen, heißt in einer von Rechtshändern dominierten Gesellschaft, dass eine Aufgabe so einfach erscheint, dass sie nicht der geschulten rechten Hand bedarf. Wenn Linkshänder indes den Alltag mit ihrer geschulten linken Hand bewerkstelligen, erfahren sie zusätzliche Hürden. Kugelschreiber, die in Postfilialen ob ihres Sammlerwertes angekettet sind, bevorzugen eine rechte Fixierung, so dass für Linkshänder der Spielraum noch mehr eingeschränkt ist. Auch Dosenöffner, Scheren und andere Haushaltshilfen sind auf Rechtshänder ausgerichtet.

Auf der Auer Dult bietet Agnes Maria Forsthofer vom Verein Linkshänder e.V. darum Artikel für Linkshänder an. Nur seien diese immer schwerer zu kriegen, bedauert Forsthofer. Der Schweizer Hersteller Wenger hat zum Beispiel die Produktion seiner Taschenmesser für Linkshänder ganz eingestellt, sagt sie: "Es gibt immer weniger kleine Handwerksbetriebe, die auch in kleinerer Stückzahl produzieren. Für große Produktionen scheint der Bedarf dagegen zu gering." Allerdings habe das auch damit zu tun, dass viele Linkshänder erst gar nicht über entsprechende Produkte informiert wurden.

Die Musikerin Franziska Ott spielt auf Instrumenten für Rechtshänder, obwohl sie mit links schreibt. "Es ist ja niemand auf die Idee gekommen, mir eine Linkshänder-Trompete zu kaufen", sagt sie. Da sie aber schon als Blockflötenspielerin beide Hände zum Musizieren nutzte, fällt ihr das nicht schwer, die Trompete mit rechts zu halten. Beim Klavierspiel vermutet sie in der Jazzmusik sogar einen Vorteil, weil hier die linke Hand mehr gefordert würde. Dem widerspricht der in Trier lebende Konzertpianist und Musikpädagoge Geza Loso. Weil er sich trotz seines absoluten Gehörs an herkömmlichen Klavieren schwergetan hatte, meldete er 1992 beim Deutschen Patentamt in München Tasteninstrumente für Linkshänder an. "Mit der dominierenden Hand muss man die Melodie führen", sagt Loso. Zusammen mit der Leipziger Pianofortefabrik Blüthner bietet er für Linkshänder spiegelverkehrte Klaviere an, auf der die Tonleiter aufwärts von rechts nach links gespielt wird. Zudem bietet sein Musikverlag Noten für Linkshänder, damit die Spieler nicht alles umdenken müssen.

Immerhin werden Kinder in der Schule nicht mehr genötigt, mit der "schönen Hand" zu schreiben. Früher galt eine Hand als schön, wenn deren Daumen links abspreizt. Allerdings bedarf das Schreiben mit Links besonderer Techniken, um Haltungsschäden vorzubeugen, weiß die Psychologin Johanna Barbara Sattler von der "Ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder". Wo Rechtshänder den Stift schreibend ziehen, drücken Linkshänder den Stift ja der Schrift entgegen. Außerdem müssen Linkshänder darauf achten, beim Schreiben die Tinte des bereits Geschriebenen nicht zu verwischen. Ein Verfahren, das besser trainiert würde, würden die Kinder in der Schule von Anfang an mit Füller schreiben lernen. So aber üben sie zunächst mit Bleistiften, die solche Risiken nicht bergen.

Von 15 bis 17 Uhr findet am diesem Dienstag anlässlich des Weltlinkshändertags eine Schreibberatung für linkshändige Kinder und ihre Eltern in den Räumen der Beratungsstelle in der Sendlinger Straße 17 statt. Umgeschulte Linkshänder, die möglicherweise auch nur aus purer Nachahmung die rechte Hand als dominante nutzen, würden zudem ihre eigentlich dominante Hirnhälfte vernachlässigen, was mitunter zu Vergesslichkeit führen kann oder dazu, dass vorhandenes Wissen nur langsamer abgerufen werden kann, sagt Sattler.

Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Ude schätzt es dagegen, dass er trotz seiner Linkshändigkeit mit rechts zu schreiben lernte. So fiel es ihm leichter, bei Unterschriften mit Tinte, diese nicht zu verwischen. Messer und Gabel nutze er auch, wie die Norm es vorschreibt. Nur den Löffel für die Suppe habe er immer schon links gehalten. Oder das Weinglas, das er kurz nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister auf einer Veranstaltung mit links zum Mund führte. Zum Glück bemerkte das damals die Festleiterin des Münchner Oktoberfests. Sofort ließ sie die Box, in der der Oberbürgermeister eine Woche später traditionell das erste Fass anstach, so umbauen, dass die anwesenden Fotografen den Anstich nun von der anderen Seite aus verfolgen konnten. "Anderenfalls", so erinnert sich Ude, "hätte die Weltöffentlichkeit beim Anzapfen nur meinen Allerwertesten zu sehen bekommen." Dass Ude im wahrsten Sinne des Wortes "mit links" den Rekord im Anzapfen hält, lag er später doch mit nur zwei Schlägen unter den bis dato üblichen drei bis fünf Schlägen, belegt, wie unsinnig im Übrigen auch eine Redewendung ist, wonach Ungeschickte zwei linke Hände haben.

Am Weltlinkshändertag lädt der Linkshänder-Verein an diesem Dienstag von 13 bis 17 Uhr zu Spielen und Informationen zum Giesinger Grünspitz in der Tegernseer Landstraße 104 ein.