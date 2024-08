Der Weltfrauentag, so erzählt die Dolmetscherin, sei in Polen etwas ganz Besonderes. Die Frau werde verwöhnt, verehrt, mit Blumen beschenkt. In der Shishabar an der Sonnenstraße ging im März 2023 bei einer Feier aus Anlass des Ehrentages die geballte polnische Frauenpower allerdings nach hinten los: Es kam zu Beleidigungen, Rangeleien, Haareausreißen, Schlägen und am Ende ging eine 41-Jährige nicht nur mit einem Veilchen nach Hause.