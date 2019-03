Alev Canoğlu, Gründerin: "Mein Frauenbild war lange Zeit vor allem von meiner Mama geprägt. Von ihr habe ich mitbekommen, dass Frauen alles anpacken können. Entweder alleine oder damals wie bei mir Zuhause zusammen mit dem Mann. Meine Eltern haben als Team funktioniert und sich alles ziemlich gleichberechtigt aufgeteilt. Es war damals unter den türkischen Migrantenfamilien im Ruhrgebiet eine Seltenheit, dass eine Frau genauso viel arbeitet wie der Mann und am Ende des Monats genauso viel Geld reinbringt. Aber in meiner Familie war es selbstverständlich, dass Weiblichkeit mit Erfolg und mit Ambitionen verbunden ist. Ich war deshalb auch immer überzeugt davon, dass ich mit meiner Weiblichkeit genau das gleiche erreichen kann wie alle anderen. Erst als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, wurde ich stutzig. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Weiblichkeit unter all den Männern runter schrauben muss, habe versucht nicht so sehr aufzufallen als Frau. Ich hatte den Eindruck, dass es auch gut ankam, wenn ich weniger weiblicher war - wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das vielleicht auch so sehen wollte. Wenn ich wichtige Besprechungen hatte, habe ich damals bewusst kein Make-up aufgelegt. Ich habe das auch von anderen Frauen gehört, dass sie das machen, wenn sie einen Vortrag halten. Am Anfang habe ich mich vor allem über diese Situation beklagt, doch irgendwann habe ich mich gefragt, was kann man dagegen machen. So kam mein Netzwerk "Female Tech Leaders" zustande, mit dem ich Frauen in der Branche fördern will. Ich verstehe es heute als meine Mission, meine Weiblichkeit auszudrücken. Wenn ich öffentlich auftrete, versuche ich mich so zu kleiden, wie ich das wirklich möchte. Vielleicht auch in einem Crop Top, also einem kurzen Oberteil, und einer hochgeschnittenen Hose, um jungen Frauen zu zeigen, dass man sich nicht bieder anziehen muss, um erfolgreich zu sein. Man muss nicht wie einer von den Jungs werden."

Bild: Robert Haas